Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 22:22


НАБУ підібралось до кількох десятків депутатів Зеленського, які брали хабарі за голосування. От цікаво, яка буде доля законів наголосованих таким злочинним чином?
Оце навибирали у 2019.
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 00:01

  flyman написав:
  UA написав:Це початок кінця

чого?


Любой человек,который уехал, будет пророкувать нам полный звиздец для оправдания собственного выбора.
У меня ответ один-" не дождетесь" :mrgreen:
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 00:12

  Shaman написав:
вона й так йде довго. скоро буде довше за 1СВ. тому не буде ані довго, й мільйони жертв - це чергова лякалка...

нуда лякалка за мільйони загиблих, тому і втрати засекречені...і наловити тому не можуть.
Коли демобілізація по твоєму плану війни до останньої верби? Кажеш армія буде проти миру? Ну то обявляйте добровільну демобілізацію побачим скільки залишиться. Чи мож брехунькати про підтримку війни в народі це одне, а дозволити народу самому вирішувати чи він хоче миру чи каву в ялті це інше?
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 00:14

Пока это рыжее конченое х..ло не сдохнет или его не грохнут (надеюсь скоро) ничего хорошего нас не ждет


Трамп:

Я верю Путину. Путин сказал мне, что он хочет закончить войну.

У Россия отличная земля, есть природные ресурсы, мы можем торговать с ней.
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 00:20

  Shaman написав:
  Banderlog написав:


брешеш ти. Якого хтось має гинути за твою владу і твої майданівські цінності ? Хочеш воювати то іди й воюй. сам.
Кажеш що твоя влада не бреше? А якого тоді приховують дані про втрати армії та кількість дезертирів? Бо правду народу знати не треба? Небезпечна правда для народу?

ти сформулюй, які саме цінності в Україні не подобаються особисто тобі. а то вереску багато, але нічого не зрозуміло :roll: ..

Я сформулюй? :D е ні друже? Це ти сформулюй за шо стояв майдан? За громадянську війну? За збагачення "еліт" при зубожінні простого народу? через європейські ціни на товари і зарплати та пенсії як в країнах третього світу? Чи мож за гоніння на церкву?
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 09:16

nuff said

  Xenon написав:Пока это рыжее конченое х..ло не сдохнет или его не грохнут (надеюсь скоро) ничего хорошего нас не ждет


Трамп:

Я верю Путину. Путин сказал мне, что он хочет закончить войну.

У Россия отличная земля, есть природные ресурсы, мы можем торговать с ней.



nuff said
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 09:30

Продав чи прокохав?

Китай розпочав масштабні військові навчання Just Mission 2025 з організацією бойових стрільб у п'яти акваторіях біля берегів Тайваню та повітряному просторі біля нього.
Раніше адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж Тайваню пакета озброєнь на суму понад 11 мільярдів доларів (9,4 мільярда євро). До нього увійшли реактивні системи залпового вогню HIMARS, протитанкові ракети Javelin, безпілотники Altius, гаубиці та комплектуючі для іншого обладнання, повідомляв уряд Тайваню 18 грудня. Як зазначало агентство Reuters, це рекордна партія озброєнь, яку Сполучені Штати планували поставити Тайбею.
Китай ввів санкції проти 20 компаній США за продаж зброї Тайваню і почав навчання.
Сі Цзіньпін неодноразово заявляв про "возз'єднання" Тайваню з материковим Китаєм та називав термін встановлення суверенітету Пекіна над островом - 2027 рік.
https://www.dw.com/uk/kitaj-rozpocav-ma ... l-3816-xml
Схоже, що миротворець втрачає сфери впливу. Хазяїн і переможець сцуть в обличчя.
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 10:34

  fler написав:......
Сі Цзіньпін неодноразово заявляв про "возз'єднання" Тайваню з материковим Китаєм та називав термін встановлення суверенітету Пекіна над островом - 2027 рік.
https://www.dw.com/uk/kitaj-rozpocav-ma ... l-3816-xml
Схоже, що миротворець втрачає сфери впливу. ......

Думаете - эту страну будут сливать? - и те "небольшие пунктики", что остались -то что-то из разряда "выход из всех частично-контролируемых областей" и "гарантии = консультации"? 🤔
