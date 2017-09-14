Vadim_ написав: я в шоке , 33 года врут натовцы , против кого создавалось оно? против ссср ?, раша наследник СССР и Україна воюет с ней с 2014 года , ау нато ? а вы жалеете ракет , с кем вы воевать способны? я в шоке , 33 года врут натовцы , против кого создавалось оно? против ссср ?, раша наследник СССР и Україна воюет с ней с 2014 года , ау нато ? а вы жалеете ракет , с кем вы воевать способны?

Поэтому, например, на происходящее в той же Африке - не сильно НАТО и реагировало. Тут ситуация полностью аналогичная.

Я уже писал как-то: оно создавалось не так, что бы прямо "против" - а "против, для своих".