Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 19:29

  Vadim_ написав:
  АндрейМ написав:
  pesikot написав:Воєнний стан, сам по собі, ніхто не вводить

Знову ми повертаємось до "путін в усьому винуватий". Так, воєнний стан запроваджено в результаті нападу рф. Питання не у самому воєнному стані, а в обмеженнях, які він вводить. Зачинені для більшості українських чоловіків кордони жодним чином не допомагають в обороноздатності країни, а проблем створюють багато, починаючи з розколу у суспільстві, коли одна частина живе, не помічаючи війни, подорожує і т.д., а інша живе як у концтаборі, закінчуючи тим, що юнаки виїжджають до настання часу Х, коли вони стають власністю держави. Українських чоловіків обліковують як худобу український уряд, а не путін. В якій ще європейський країні є приписні та військові квитки, окрім колишніх республік СРСР?

Усі ці безглузді обмеження введені українською владою, а не путіним, і виправдовувати їх війною неможна. Жодна людина не є власністю держави. Обмеження повинні бути пропорційними та мати якийсь сенс і користь, а головне те, що вони мають стосуватись усіх громадян, а не вибірково за штучними ознаками. Ось ця вибірковість жодним чином не створює відчуття спільної долі та справи усього українського народу.

Ось постав себе на місце 17-річного юнака. Коли йому виповниться 18 років, він отримає купу боргів, які він в житті не брав, і обов'язків, а його ровесниці боргів не матимуть і будуть вільними будувати власне життя так, як вони хочуть, без будь-якого втручання держави. І якимось дивним чином цих мільйонів громадян жодним чином не чіпає те, що "путін напав". Вони продовжують жити своїм вільним життям і самостійно приймати рішення щодо свого життя. Тебе б це влаштовувало?

Війна, напад рф і так є трагедією для України. Навіщо приймати рішення, які створять проблеми для мирного життя?

ввесь цинус в том что он не освобождает от отч'тов и сплати податків

Не здача отч'та ... і пішла п,зда по кочкам , ШТРАФЫ , которые отменить только в суде а ТЫ в окопе, оху,тельно , а далее исполнительная, просто звиздец украинской реальности мелкого бизнеса и вообще Людей/граждан в Украине.
ти не людина ти ху,ло
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 19:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Про це я давно пишу, що Путін не хоче миру, він хоче воювати

таки хочэ
алэ русськаго
як и бандерлох, ну чтоб с гундяем паленым кагором наливаться и букет молдавии через горы бидонами тягать)))
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 20:03

  pesikot написав:Бачишь, виявляється, ти все розумієшь ... то які претензії до обмежень військового стану ? )

А ти ще раз перечитай моє повідомлення. Претензії до деяких обмежень в тому, що вони жодним чином не сприяють обороноздатності країни, але сприяють розколу у суспільстві через їх вибірковість та масовому виїзду юнаків, тобто один негатив через деякі обмеження. Не усі обмеження, введені через воєнний стан, є непродуманими.
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 20:07

  АндрейМ написав:
  pesikot написав:Бачишь, виявляється, ти все розумієшь ... то які претензії до обмежень військового стану ? )

А ти ще раз перечитай моє повідомлення. Претензії до деяких обмежень в тому, що вони жодним чином не сприяють обороноздатності країни, але сприяють розколу у суспільстві через їх вибірковість та масовому виїзду юнаків, тобто один негатив через деякі обмеження. Не усі обмеження, введені через воєнний стан, є непродуманими.

Та ти шо ...

Ти 2+2 складав в 4 дуже довго

Але пишешь, як тре робити
Може повернешься і подашь законопроекти, як потрібно бути

Якщо ні - то пельку закрий )
