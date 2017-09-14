RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16287162881628916290
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 20:31

  pesikot написав:Щось тобі заважає

Що тобі заважає піти воювати? Істериш через повідомлення про "путін хоче продовження війни". Візьми зброю в руки і зупини його, істеричка.
АндрейМ
 
Повідомлень: 690
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 20:35

  АндрейМ написав:
  pesikot написав:Щось тобі заважає

Що тобі заважає піти воювати? Істериш через повідомлення про "путін хоче продовження війни". Візьми зброю в руки і зупини його, істеричка.

То ти Путіна активно зупиняешь із-за кордону ...

Істеричка - це саме ти )))
Убоге

Що, грошей не заплатять, тому і істеришь ? )
За 20 фублів працюєшь ? ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12982
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 20:54

  fler написав: Де б кацапи зара були, якби не закриті кордони?

Женщіна! Якось без тебе вирішать де кому бути.
Ти якось впливаєш на хід війни?
UA
 
Повідомлень: 10012
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 2374 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 21:03

  UA написав:
  fler написав: Де б кацапи зара були, якби не закриті кордони?

Женщіна! Якось без тебе вирішать де кому бути.
Ти якось впливаєш на хід війни?

Ти вже вплинув візуальним контактом ... )

Де зараз ти ?
І як ти впливаешь на це ... )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12982
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 21:07

  pesikot написав:
  UA написав:
  fler написав: Де б кацапи зара були, якби не закриті кордони?

Женщіна! Якось без тебе вирішать де кому бути.
Ти якось впливаєш на хід війни?

Ти вже вплинув візуальним контактом ... )

Де зараз ти ?
І як ти впливаешь на це ... )

В 2022 році, своє мети я добився.
Твоя мета мені не цікава.
UA
 
Повідомлень: 10012
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 2374 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 21:16

  UA написав:
  pesikot написав:
  UA написав:---=== fler ===---
Де б кацапи зара були, якби не закриті кордони?
---=== ===---
Женщіна! Якось без тебе вирішать де кому бути.
Ти якось впливаєш на хід війни?

Ти вже вплинув візуальним контактом ... )

Де зараз ти ?
І як ти впливаешь на це ... )

В 2022 році, своє мети я добився.
Твоя мета мені не цікава.


Ти знімав оренду в 2022 році та робив візуальний контакт

Мету ти досяг )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12982
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 21:28

  fler написав:
  АндрейМ написав:Зачинені для більшості українських чоловіків кордони жодним чином не допомагають в обороноздатності країни, ..

Та невже? Де б кацапи зара були, якби не закриті кордони?

Было бы справедливо, чтобы вы и своими телами защитили земли, как и погибшие в оккупации, которым ничего не сказали, а потом давились до смерти в эвакуационных поездах
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5870
З нами з: 17.12.22
Подякував: 212 раз.
Подякували: 479 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
  #<1 ... 16287162881628916290
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 180305
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 379960
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1080561
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.