Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 22:03

  Water написав:
  Banderlog написав:Як так ставки по депозитам в доларах були 13 а відколи гідність перемогла на майдані, що сталость з ставками по депозитах?

А причому там Майдан?.
при тому що владу захопили злодії. шо тоді при чому? Невидима рука ринку опустила ставки по банківським депозитам ? Під які проценти держава зичить на зовнішніх ринках?
Banderlog
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 22:03

  Бетон написав:
  fler написав:
  АндрейМ написав:Зачинені для більшості українських чоловіків кордони жодним чином не допомагають в обороноздатності країни, ..

Та невже? Де б кацапи зара були, якби не закриті кордони?

Было бы справедливо, чтобы вы и своими телами защитили земли, как и погибшие в оккупации, которым ничего не сказали, а потом давились до смерти в эвакуационных поездах


Нет справедливости, пан Бетон. И не было ее никогда.
Мы живем в эпоху Калиюги, эпоху войн, зла и разврата.
Кстати, с 1 января посилюють заходи з оповіщення населення- официальная информация.
Даже на НП обещали оповищувать.
Это хорошо, ночь наиболее темная перед рассветом.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 22:07

  Banderlog написав:
  Water написав:
  Banderlog написав:Як так ставки по депозитам в доларах були 13 а відколи гідність перемогла на майдані, що сталость з ставками по депозитах?

А причому там Майдан?.
при тому що владу захопили злодії. шо тоді при чому? Невидима рука ринку опустила ставки по банківським депозитам ? Під які проценти держава зичить на зовнішніх ринках?

Якщо не хочеш розібратись в питанні самостійно, спитай у ChatGPT. А то все до кучі- коні, люди.
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 22:27

  Water написав:Якщо не хочеш розібратись в питанні самостійно, спитай у ChatGPT. А то все до кучі- коні, люди.

Чат жпт це температура середня по психбольниці.)
Революціонери монополізували державу а держава монополізувала банківський сектор. От і весь секрет.
Ціна на пачку сигарет в 2013 була 13грн в 2025 -150.
Шо на це твій чат скаже? )невидима рука ринку ? Забирає в народу і кладе в кишеню міндічу?
Banderlog
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 22:30

  Господар Вельзевула написав:Нет справедливости, пан Бетон. И не было ее никогда.
Мы живем в эпоху Калиюги, эпоху войн, зла и разврата.
Кстати, с 1 января посилюють заходи з оповіщення населення- официальная информация.
Даже на НП обещали оповищувать.
Это хорошо, ночь наиболее темная перед рассветом.

Це як?
Ще в 2024 я пропонував продавати алкоголь, тютюн та наркотики лише в ТЦК.
Жорстка монополия потрібна була.
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 22:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Це так що у госпідара кукуха зриває приборідкові бантики і він починає нести куйню. (Хоча чому «починає»?? Не припиняв)
Хто б його вже заібашив.. Чи довгим баном, чи шахедом в тупориле тімячко. Безтолковий трипер.
Ніколи не був упередженим до укр.міст. Але чому як не з Дніпра, так уйобок? Чи алкаш, чи залиті салом мізки, , чи просто цинічний уйобок. Нормальні є??
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 22:46

  UA написав:Ще в 2024 я пропонував продавати алкоголь, тютюн та наркотики лише в ТЦК.
Жорстка монополия потрібна була.
:lol: в тцк це добре. Но наступний етап зсу.
А в зсу алкоголь і наркотики нізя, круглорічно і цілодобово, мож купити на "чорному" ринку в чорних продавців алкоголь вироблений на державних чорних спиртзаводах но в 2 рази дорожче ніж в тилу :lol з наркотиками тож бєзобразіє)
Заяви про те що жінки не дають ухилянтам теж брехня :lol: не дають героям в зсу, бо тут жінок майже нема, а серед цивільних в основном пенсіонерки або напівбомжуваті особі ) ...
З пітєйними завєдєніями і борделями на фронті та і в прифронтовій зоні туго.
Banderlog
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 22:53

  Banderlog написав:[
З пітєйними завєдєніями і борделями на фронті та і в прифронтовій зоні туго.

Дистанційна незламниця СТМ чомусь уїхала давати в Італію а не в Краматорськ.
Песікот, чому так?
UA
 
Повідомлень: 10016
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 2374 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 22:58

  UA написав:
  Banderlog написав:[
З пітєйними завєдєніями і борделями на фронті та і в прифронтовій зоні туго.

Дистанційна незламниця СТМ чомусь уїхала давати в Італію а не в Краматорськ.
Песікот, чому так?

Може тому що в Хорватію нема сенсу їхати? :lol:
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 23:01

  Banderlog написав:
  UA написав:Ще в 2024 я пропонував продавати алкоголь, тютюн та наркотики лише в ТЦК.
Жорстка монополия потрібна була.
:lol: в тцк це добре. Но наступний етап зсу.
А в зсу алкоголь і наркотики нізя, круглорічно і цілодобово, мож купити на "чорному" ринку в чорних продавців алкоголь вироблений на державних чорних спиртзаводах но в 2 рази дорожче ніж в тилу :lol з наркотиками тож бєзобразіє)
Заяви про те що жінки не дають ухилянтам теж брехня :lol: не дають героям в зсу, бо тут жінок майже нема, а серед цивільних в основном пенсіонерки або напівбомжуваті особі ) ...
З пітєйними завєдєніями і борделями на фронті та і в прифронтовій зоні туго.

вот так я бросил курить, при гкчп в маскве и начал пить :mrgreen:
Vadim_
