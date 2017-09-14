|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 30 гру, 2025 19:12
UA написав:
Можна було почати платити землею з весни 2024 замість сортового закону.
Скільки гектр не плодородної, песчаной землі коштує в Польші чи Німеччині?
під 40 000 доларів в Німеччині. За пісок, не чернозем.
В Україні вся земля ЧИЯСЬ. Щоб комусь землю дати, треба її в когось забрати.
Додано: Вів 30 гру, 2025 19:20
fler написав: UA написав:
Можна було почати платити землею з весни 2024 замість сортового закону.
Скільки гектр не плодородної, песчаной землі коштує в Польші чи Німеччині?
під 40 000 доларів в Німеччині. За пісок, не чернозем.
В Україні вся земля ЧИЯСЬ. Щоб комусь землю дати, треба її в когось забрати.
Профффесорка))
10,5 млн га держ. земель було до 1 січня 2024.
Це дата початку великого Зедеребану землі.
1
2
1
Додано: Вів 30 гру, 2025 19:21
fler написав: UA написав:
Можна було почати платити землею з весни 2024 замість сортового закону.
Скільки гектр не плодородної, песчаной землі коштує в Польші чи Німеччині?
під 40 000 доларів в Німеччині. За пісок, не чернозем.
В Україні вся земля ЧИЯСЬ. Щоб комусь землю дати, треба її в когось забрати.
Зачем забирать? — владелец сам с радостью обменяет на защиту остатков этой самой земли - при открытых кордонах, естественно. Потому, что если менять не захочет - земля уйдет бурятам.
2
Додано: Вів 30 гру, 2025 19:35
UA написав: fler написав: UA написав:
Можна було почати платити землею з весни 2024 замість сортового закону.
Скільки гектр не плодородної, песчаной землі коштує в Польші чи Німеччині?
під 40 000 доларів в Німеччині. За пісок, не чернозем.
В Україні вся земля ЧИЯСЬ. Щоб комусь землю дати, треба її в когось забрати.
Профффесорка))
10,5 млн га держ. земель було до 1 січня 2024.
Це дата початку великого Зедеребану землі.
1 Я не знаю що роблять з землею вартістю 40000$ гектар в Німеччині, але не думаю що в Німців на землі ростуть єврики..
Бо в Україні на гектарі виростає за рік на 1000-2000 доларів товарної продукції у випадку якщо для того щоб вона виросла -вкладуть як мінімум аналогічно 50% того що виросте...
1
1
Додано: Вів 30 гру, 2025 19:38
UA написав: fler написав: UA написав:
Можна було почати платити землею з весни 2024 замість сортового закону.
Скільки гектр не плодородної, песчаной землі коштує в Польші чи Німеччині?
під 40 000 доларів в Німеччині. За пісок, не чернозем.
В Україні вся земля ЧИЯСЬ. Щоб комусь землю дати, треба її в когось забрати.
Профффесорка))
10,5 млн га держ. земель було до 1 січня 2024.
Це дата початку великого Зедеребану землі.
pesikot написав:
Чи ... не може бути ... ти сам приймав участь в дерибані ... )
А зараз дєвочку-цєлочку вмикаєшь )
2
2
Додано: Вів 30 гру, 2025 19:43
пуйловський пропогАндон
навіть Сталін жив при Путіну 149 днів З 07-10-1952 по 05-03-1953
простий Українець
навітьСталін помер при Пуйлу...
1
1
Додано: Вів 30 гру, 2025 19:49
pesikot написав:
..
Але чомусь брешешь та виправдовуешь Путіна
Чого б це ? )
та не знаю я) .
Ти проти такого гіпотетичного удару по дачі путіна?
чому?
Нікого я не виправдовую, ти не розумієш логіки путіна він вдарить у відповідь, був цей удар чи не був. Не бачу нічого поганого якщо вони будуть лупашити один по одному ракетами.
Краще б 2 вови зійшлись і рішили все в поєдинку арматурами, но добити путіна ракетою теж нормас ідея.
2
1
Додано: Вів 30 гру, 2025 19:51
budivelnik написав:
1 Я не знаю що роблять з землею вартістю 40000$ гектар в Німеччині, але не думаю що в Німців на землі ростуть єврики..
Бо в Україні на гектарі виростає за рік на 1000-2000 доларів товарної продукції у випадку якщо для того щоб вона виросла -вкладуть як мінімум аналогічно 50% того що виросте...
Зе продає землю міжнародним спекулянтам по 1200 - 1500 доларів за га. Тобто окупність 2 роки.
Люди які зараз купують квартиру під оренду в Києві, з урахуванням вартості підтримання квартири в належному стані, простоїв та ін. мають окупність від 25 років.
Іноді 30-35 років.
Бо ціна купівлі квартири виросла, а ціна оренди вкрай низька.
1
2
1
Додано: Вів 30 гру, 2025 19:53
Banderlog написав:
Нікого я не виправдовую, ти не розумієш логіки путіна він вдарить у відповідь, був цей удар чи не був.
Ти заявляєш що наші удари по бункерам пуйла створюють в нього додаткові ракети?
цікава версія.....
Бо в принципі той де-біл і так бє всім чим має і куди хоче...от тільки руки в нього з дупи і обидві ліві, того й потрапляє постійно під протиракету...
1
1
Додано: Вів 30 гру, 2025 19:55
UA написав: budivelnik написав:
1 Я не знаю що роблять з землею вартістю 40000$ гектар в Німеччині, але не думаю що в Німців на землі ростуть єврики..
Бо в Україні на гектарі виростає за рік на 1000-2000 доларів товарної продукції у випадку якщо для того щоб вона виросла -вкладуть як мінімум аналогічно 50% того що виросте...
Зе продає землю міжнародним спекулянтам по 1200 - 1500 доларів за га. Тобто окупність 2 роки.
Люди які зараз купують квартиру під оренду в Києві, з урахуванням вартості підтримання квартири в належному стані, простоїв та ін. мають окупність від 25 років.
Іноді 30-35 років.
Бо ціна купівлі квартири виросла, а ціна оренди вкрай низька.
Я бачу ти ще той зависник..
1 Що заважає ТОБІ купити по 1000-2000 доларів? Відсутність грошей?
2 Що зроблять з землею ті хто сюди привіз долари... а землю залишив на місці?
Спробують на ній заробити?
Так тоді в нас подвійний профіт
Землю - продали дурневі, які на ній працюючи нам податки від створеного буде платити....
