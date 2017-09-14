|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 30 гру, 2025 21:23
Прохожий написав:
или может быть Европе все таки оправить ивакуировавшихся пахать на заводы вместо халявной наливайки за счет "затянутых поясов" бюргеров???
наша проблема в том что за 30 років покращення уже никого не осталось кто этот завод в живую видел, иначе понимали б что для работы на заводе в 21м веке нужна квалификация, и туда еще пойди устройся
-
katso
-
-
- Повідомлень: 1501
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 246 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 30 гру, 2025 22:11
UA написав: fler написав: UA написав:
Можна було почати платити землею з весни 2024 замість сортового закону.
Скільки гектр не плодородної, песчаной землі коштує в Польші чи Німеччині?
під 40 000 доларів в Німеччині. За пісок, не чернозем.
В Україні вся земля ЧИЯСЬ. Щоб комусь землю дати, треба її в когось забрати.
Профффесорка))
10,5 млн га держ. земель було до 1 січня 2024.
Це дата початку великого Зедеребану землі.
Хочу подивитись, як відбиратимуть землі у Міноборони, Міносвіти, КМДА та іже з ними, щоб роздавати захисникам
-
fler
-
-
- Повідомлень: 6038
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1214 раз.
- Подякували: 1337 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 30 гру, 2025 22:25
fler написав: UA написав: fler написав:
В Україні вся земля ЧИЯСЬ. Щоб комусь землю дати, треба її в когось забрати.
Профффесорка))
10,5 млн га держ. земель було до 1 січня 2024.
Це дата початку великого Зедеребану землі.
Хочу подивитись, як відбиратимуть землі у ...... Міносвіти...... щоб роздавати захисникам
как я уже писал - докторицы/академицы эту землю сами с радостью отдадут - чтобы бурятам не достал(о/и)сь
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11219
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 30 гру, 2025 22:25
fox767676 написав: Hotab написав:fox767676
дискусію між мною та хотабом ви не маєте претензій до останнього.
У нас нема ні дискусій, ні предмету їх вести.
Крім вашого комплексу з «медальками».
Які можуть бути дискусії, коли ви так само виводите гроші і шукаєте нерухомість, але чомусь це критикуєте. Хіба що шизу обговорювати, так це до Віталія
є маленька різниця - я не проголошую перемогу , не створюю жандармсько-охранітельскі повідомлення про "паникерів"
у тому то і питання від сашакбл - і принципової різниці між вами та шаманом я не бачу
Рагульонок саша мовчок
до інтелектуально близького редхедфоба Ксенона, який хоче воювати з дивану до останнього саши, прететензій не було
а на совкового айтишника який задонатив на нормальне і авто і хвилювався коли той же саша зникав подовгу з форумаа - можно хамити
то наука всім хто в свинях хоче людину розглдедіти
Востаннє редагувалось fox767676
в Вів 30 гру, 2025 22:35, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5029
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 30 гру, 2025 22:32
katso написав: fler написав:
В Україні вся земля ЧИЯСЬ. Щоб комусь землю дати, треба її в когось забрати.
И что? Тушку бедняка вышедшую в тапках за хлебом значит можно забрать "на невизначений термін" - а землю олигарха мобилизировать на потреби ЗСУ и отдать скажем в долгосрочную аренду на 100 лет бойцам ВСУ - нет?
В Україні земля переважно (звісно, не вся) у власності агрохолдингів. Оренда на 49 рочків, не чули? Вони на цій землі працюють, створюють продукцію, експортують і країна має зиск з того. Уявимо, що цю землю роздамо захисникам. Чи будуть вони на ній працювати так само ефективно? Ні, бо в них немає такого капіталу і засобів виробництва, не кажучи про технології та знання. Будуть продавати її або будувати хатинки і т.д. Що від того отримає країна? Мінус по доходам у держбюджет з усіма наслідками для пенсів та іже з ними бюджетних витрат.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 6038
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1214 раз.
- Подякували: 1337 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 30 гру, 2025 22:37
fler написав: katso написав: fler написав:
В Україні вся земля ЧИЯСЬ. Щоб комусь землю дати, треба її в когось забрати.
И что? Тушку бедняка вышедшую в тапках за хлебом значит можно забрать "на невизначений термін" - а землю олигарха мобилизировать на потреби ЗСУ и отдать скажем в долгосрочную аренду на 100 лет бойцам ВСУ - нет?
В Україні земля переважно (звісно, не вся) у власності агрохолдингів. ......
На этот вопрос там выше ответили еще до того, как вы его написали
— ЧВК
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11219
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 30 гру, 2025 22:42
fler написав: katso написав: fler написав:
В Україні вся земля ЧИЯСЬ. Щоб комусь землю дати, треба її в когось забрати.
И что? Тушку бедняка вышедшую в тапках за хлебом значит можно забрать "на невизначений термін" - а землю олигарха мобилизировать на потреби ЗСУ и отдать скажем в долгосрочную аренду на 100 лет бойцам ВСУ - нет?
В Україні земля переважно (звісно, не вся) у власності агрохолдингів. Оренда на 49 рочків, не чули? Вони на цій землі працюють, створюють продукцію, експортують і країна має зиск з того. Уявимо, що цю землю роздамо захисникам. Чи будуть вони на ній працювати так само ефективно? Ні, бо в них немає такого капіталу і засобів виробництва, не кажучи про технології та знання. Будуть продавати її або будувати хатинки і т.д. Що від того отримає країна? Мінус по доходам у держбюджет з усіма наслідками для пенсів та іже з ними бюджетних витрат.
яка красіва казочка про аграрну супердержаву яка незламно стоїть на податках потужних агрохолдингів
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41950
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2871 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Вів 30 гру, 2025 23:09
fler написав: katso написав: fler написав:
В Україні вся земля ЧИЯСЬ. Щоб комусь землю дати, треба її в когось забрати.
И что? Тушку бедняка вышедшую в тапках за хлебом значит можно забрать "на невизначений термін" - а землю олигарха мобилизировать на потреби ЗСУ и отдать скажем в долгосрочную аренду на 100 лет бойцам ВСУ - нет?
В Україні земля переважно (звісно, не вся) у власності агрохолдингів. Оренда на 49 рочків, не чули? Вони на цій землі працюють, створюють продукцію, експортують і країна має зиск з того. Уявимо, що цю землю роздамо захисникам. Чи будуть вони на ній працювати так само ефективно? Ні, бо в них немає такого капіталу і засобів виробництва, не кажучи про технології та знання. Будуть продавати її або будувати хатинки і т.д. Що від того отримає країна? Мінус по доходам у держбюджет з усіма наслідками для пенсів та іже з ними бюджетних витрат.
понятно що не будуть, але питання поки стоїть інакше- чи будуть агрохолдинги захищати свою землю ? Чи будуть олігархи захищати свої шахти і металургічні комбінати? Чи достатньо для цього впіймати на селі дядька і хай бється за нашу землю і металургію? Питання ж просте -за що воює пересічний ?
Очільник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут розповів, що різниця між 2023-м та 2024-м роками у відвоюванні та втраті територій становить мінус 1700 квадратних кілометрів на користь окупантів, для порівняння, у 2023-му цей показник був на рівні мінус 110 квадратних кілометрів. Це означає, що, навіть намагаючись наступати та контратакувати, наша держава все одно більше втрачає, пояснив він під час інтерв'ю УП.
"Росія швидше і якісніше адаптується до тої війни. Ми в довгу маємо не дуже оптимістичний сценарій, якщо не змінимо ситуацію грубо, але кардинально", — каже спікер, додаючи, що після операції ЗСУ у Курській області фактично вся стратегічна ініціатива знаходиться в руках росіян.
Вони тим часом збільшують кількість гарячих точок на фронті, ставлячи Україну "на розтяжку". Чмут допускає, що рано чи пізно РФ "намацає" слабку ділянку, прорив на якій зможе перетравити на оперативний успіх. Зараз ЗСУ все ще протистоять цьому, але це вимагає колосальних зусиль.
"Якщо взяти графік, де нанести Сили оборони, які необхідні для стримування противника, втрати, накласти кількість СЗЧ, врахувати приріст від мобілізації, то, знаючи кількість Сил оборони зараз, побачимо, через скільки часу ми вийдемо в точку, коли військові втратять можливість стримувати противника на стратегічному рівні, — каже Чмут, додаючи, що завдяки таким підрахункам ОП, Міноборони та Генштаб можуть визначити, скільки часу залишилося у Сил оборони до настання точки колапсу, але на найвищому рівні до результатів можуть бути не готові. — ... Ніхто не хоче доповідати погані новини. Всі хочуть жити в ілюзії перемоги".
Ця точка колапсу, продовжує спікер, є і в росіян. Але їхня стосується не ситуації на полі бою, а економіки, "і її так само можна як прискорювати, так і віддаляти".
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4316
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Вів 30 гру, 2025 23:17
fler написав: UA написав:
Профффесорка))
10,5 млн га держ. земель було до 1 січня 2024.
Це дата початку великого Зедеребану землі.
Хочу подивитись, як відбиратимуть землі у Міноборони, Міносвіти, КМДА та іже з ними, щоб роздавати захисникам
Ти Дура? Вибачаюсь але це якась фіерія.
Розмова про землі сільгос. призначення.
Пахотні. По яким трактори їздять. Картоплю саджають.
Ти трактор з автобусом не переплутаєш?
Розумієш?
Яке КМДА?
Кличко на Джон Дірі Хрещатик перепахує?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 10028
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1887 раз.
- Подякували: 2377 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
1
Додано: Вів 30 гру, 2025 23:22
Banderlog написав:
Ця точка колапсу, продовжує спікер, є і в росіян. Але їхня стосується не ситуації на полі бою, а економіки, "і її так само можна як прискорювати, так і віддаляти".
Вона, без сумніву, є у Трампа теж. Тому він за те, щоб чим скоріше, сленгом з темі нерухомості "фіксанути лося" а не чекати коли завітає "маргінальний Коля".
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41950
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2871 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35
|181250
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|381283
|
|
|6076
|1082017
|
|