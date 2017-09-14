Сосед с которім віросли воюет добровольцем с 2022. Сейчас на самом передке в черниговской бригаде. 119 ОБТрО. https://www.facebook.com/share/r/16k2XzKV5z/ 4149499071068017 приват банк. 5375 4112 1665 4777 . підрозділу ВУБпАК 119 ОБТрО.
fler написав:В Україні вся земля ЧИЯСЬ. Щоб комусь землю дати, треба її в когось забрати.
И что? Тушку бедняка вышедшую в тапках за хлебом значит можно забрать "на невизначений термін" - а землю олигарха мобилизировать на потреби ЗСУ и отдать скажем в долгосрочную аренду на 100 лет бойцам ВСУ - нет?
В Україні земля переважно (звісно, не вся) у власності агрохолдингів. Оренда на 49 рочків, не чули? Вони на цій землі працюють, створюють продукцію, експортують і країна має зиск з того. Уявимо, що цю землю роздамо захисникам. Чи будуть вони на ній працювати так само ефективно? Ні, бо в них немає такого капіталу і засобів виробництва, не кажучи про технології та знання. Будуть продавати її або будувати хатинки і т.д. Що від того отримає країна? Мінус по доходам у держбюджет з усіма наслідками для пенсів та іже з ними бюджетних витрат.
Будуть здавати її в оренду тим же холдингам, як і тисячі і тисячі пайщиків
До чого тут руськість і пропаганда? Ти вважаєш шо не буде ракетних ударів по українському урядовуму кварталі? Чи фізичної ліквідації зеленського? А я в тому не певен. Чи ти оспорюєш що були домовленості не ьити по високопосадовцям чи торговому флоту або газопроводах? Де тут російськість? І взагалі шо то значить не вірю що ти в лавах? В нас хапають всіх підряд, а не питають чи ти за майдан і томос
UA написав:Профффесорка)) 10,5 млн га держ. земель було до 1 січня 2024.
Хочу подивитись, як відбиратимуть землі у Міноборони, Міносвіти, КМДА та іже з ними, щоб роздавати захисникам
Розмова про землі сільгос. призначення. Пахотні. По яким трактори їздять. Картоплю саджають. Ти трактор з автобусом не переплутаєш? Розумієш? Яке КМДА? Кличко на Джон Дірі Хрещатик перепахує?
Розумнику, вивчи спочатку матчасть В Україні налічується близько 806 тисяч гектарів державних земель сільськогосподарського призначення, якими управляє Фонд державного майна та інші відомства. Ці землі включають землі, що перебувають в управлінні ФДМУ (386 тис. га), Академії наук (277 тис. га), Мінюсту (99,2 тис. га) та інших міністерств. Оті 10 млн га, про які ти співаєш, якраз Кличка і враховують)))