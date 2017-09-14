UA написав:Профффесорка)) 10,5 млн га держ. земель було до 1 січня 2024.
Хочу подивитись, як відбиратимуть землі у Міноборони, Міносвіти, КМДА та іже з ними, щоб роздавати захисникам
Розмова про землі сільгос. призначення. Пахотні. По яким трактори їздять. Картоплю саджають. Ти трактор з автобусом не переплутаєш? Розумієш? Яке КМДА? Кличко на Джон Дірі Хрещатик перепахує?
Розумнику, вивчи спочатку матчасть В Україні налічується близько 806 тисяч гектарів державних земель сільськогосподарського призначення, якими управляє Фонд державного майна та інші відомства. Ці землі включають землі, що перебувають в управлінні ФДМУ (386 тис. га), Академії наук (277 тис. га), Мінюсту (99,2 тис. га) та інших міністерств. Оті 10 млн га, про які ти співаєш, якраз Кличка і враховують)))