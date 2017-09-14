RSS
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 10:19

  UA написав:
  fler написав:
  UA написав:Профффесорка))
10,5 млн га держ. земель було до 1 січня 2024.

Хочу подивитись, як відбиратимуть землі у Міноборони, Міносвіти, КМДА та іже з ними, щоб роздавати захисникам :D


Розмова про землі сільгос. призначення.
Пахотні. По яким трактори їздять. Картоплю саджають.
Ти трактор з автобусом не переплутаєш?
Розумієш?
Яке КМДА?
Кличко на Джон Дірі Хрещатик перепахує?

Розумнику, вивчи спочатку матчасть :D
В Україні налічується близько 806 тисяч гектарів державних земель сільськогосподарського призначення, якими управляє Фонд державного майна та інші відомства. Ці землі включають землі, що перебувають в управлінні ФДМУ (386 тис. га), Академії наук (277 тис. га), Мінюсту (99,2 тис. га) та інших міністерств.
Оті 10 млн га, про які ти співаєш, якраз Кличка і враховують)))
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 10:27

  Vadim_ написав:Долярчика , кстати , а где он?

Есть подозрение, что решил сменить ник и амплуа 😁
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 10:40

  Сибарит написав:
  Vadim_ написав:Долярчика , кстати , а где он?

Есть подозрение, что решил сменить ник и амплуа 😁

Ушёл в политику? :shock:
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 10:48

  Сибарит написав:
  Vadim_ написав:Долярчика , кстати , а где он?

Есть подозрение, что решил сменить ник и амплуа 😁

оСАТАНів? :twisted:
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 13:19

Бажаю здоров'я!
Щось тихо в ефірі... 8)
Бажаю всім гарно зустріти новий рік! Здоров'я та гарної вдачі!

Зображення
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 13:23

  fler написав:
  Сибарит написав:
  Vadim_ написав:Долярчика , кстати , а где он?

Есть подозрение, что решил сменить ник и амплуа 😁

оСАТАНів? :twisted:


https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 13:26

  fler написав:
  Сибарит написав:
  Vadim_ написав:Долярчика , кстати , а где он?

Есть подозрение, что решил сменить ник и амплуа 😁

оСАТАНів? :twisted:

не верю , шо он, а вот вы наверное давно :mrgreen:
