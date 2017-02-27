|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 гру, 2025 10:53
Binance зупиняє виведення коштів на картки для користувачів з України з 29 грудня 2025 року
Найбільша криптовалютна біржа світу розіслала користувачам в Україні важливе попередження.
Платформа змінює правила роботи з фіатними каналами та призупиняє надання низки послуг. Найболючіша зміна для користувачів — тимчасова зупинка прямого виведення коштів на банківські картки.
Василь-Рівне
Повідомлень: 6103
З нами з: 07.04.12
Подякував: 7051 раз.
Подякували: 3179 раз.
Профіль
3
2
moveton
Повідомлень: 6401
З нами з: 23.03.18
Подякував: 91 раз.
Подякували: 781 раз.
Профіль
Додано: Вів 30 гру, 2025 11:48
Так когда сливать валюту, господа?
В этом году или уже в следующем?
emeta
Повідомлень: 2937
З нами з: 19.03.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 239 раз.
Профіль
Додано: Вів 30 гру, 2025 13:12
emeta написав:Так когда сливать валюту, господа?
В этом году или уже в следующем?
опіздав
GALeon
Повідомлень: 1694
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 69 раз.
Профіль
Додано: Вів 30 гру, 2025 17:44
Shaman написав:
на міжбанку особливого руку немає - курс з 42,14
піднявся до 42,31
.
а от грошей стає все більше - безготівкова гривня (банківська ліквідність) сягнула вже 975
ярдів грн. може цього року дійдемо до 1
трлн?
виявляється 1 трлн грн подолали вже вчора
бюджет 29 грудня вкинув 62
ярди грн, а інтервенції склали лише 156
млн дол/6,6
ярди грн й безготівка сягнула 1 031
ярд грн.
цікаво, що відбулося сьогодні - бо курс так мляво піднявся з 42,31
до 42,40
. завтра подивимось.
Shaman
Повідомлень: 11202
З нами з: 29.09.19
Подякував: 802 раз.
Подякували: 1699 раз.
Профіль
Додано: Вів 30 гру, 2025 20:18
emeta написав:
Так когда сливать валюту, господа?
В этом году или уже в следующем?
было бы на шо купить , одесским акцентом
Vadim_
Повідомлень: 4271
З нами з: 23.05.14
Подякував: 633 раз.
Подякували: 514 раз.
Профіль
Додано: Сер 31 гру, 2025 11:14
Резерви України зросли на 10,6% за місяць і досягли рекордних $54,7 млрд. Що це означає для курсу?
ФРС США знизила ключову ставку до діапазону 3,5–3,75%, долар послабився, а євро впевнено укріпився. Водночас Україна отримала $8,147 млрд від партнерів у листопаді, що дозволило НБУ скоротити інтервенції та наростити резерви до історичного максимуму.
Ключові цифри грудня:
📍 Міжнародні резерви: $54,748 млрд (+10,6% за місяць)
📍 Надходження від партнерів у листопаді: $8,147 млрд
📍 Інтервенції НБУ скорочено: $2,728 млрд (менше, ніж у жовтні)
📍 Облікова ставка НБУ: без змін, 15,5% річних
Прогноз експертів KИT Group:
📊 1-2 тижні: 42,15–42,50 грн/$
📊 2-3 місяці: 42,25–42,95 грн/$
📊 До середини 2026: 43,4–44,90 грн/$
Щодо євро: короткостроково 49,30–49,98 грн/€, до середини 2026 — 52,50–56,90 грн/€
Рекомендації аналітиків:
Долар залишається ключовою валютою для середньо- та довгострокових заощаджень. Євро — для диверсифікації портфеля та коротких позицій з високою волатильністю.
Василь-Рівне
Повідомлень: 6103
З нами з: 07.04.12
Подякував: 7051 раз.
Подякували: 3179 раз.
Профіль
Василь-Рівне написав:
Резерви України зросли на 10,6% за місяць і досягли рекордних $54,7 млрд. Що це означає для курсу?
ФРС США знизила ключову ставку до діапазону 3,5–3,75%, долар послабився, а євро впевнено укріпився. Водночас Україна отримала $8,147 млрд від партнерів у листопаді, що дозволило НБУ скоротити інтервенції та наростити резерви до історичного максимуму.
Ключові цифри грудня:
📍 Міжнародні резерви: $54,748 млрд (+10,6% за місяць)
📍 Надходження від партнерів у листопаді: $8,147 млрд
📍 Інтервенції НБУ скорочено: $2,728 млрд (менше, ніж у жовтні)
📍 Облікова ставка НБУ: без змін, 15,5% річних
Прогноз експертів KИT Group:
📊 1-2 тижні: 42,15–42,50 грн/$
📊 2-3 місяці: 42,25–42,95 грн/$
📊 До середини 2026: 43,4–44,90 грн/$
Щодо євро: короткостроково 49,30–49,98 грн/€, до середини 2026 — 52,50–56,90 грн/€
Рекомендації аналітиків:
Долар залишається ключовою валютою для середньо- та довгострокових заощаджень. Євро — для диверсифікації портфеля та коротких позицій з високою волатильністю
.
євро як інструмент для спекуляції на курсі, але треба було купувати за тиждень до інаугурації Трампа (тобто в січні 2025 з 2 по 15), якщо Трамп(республіканці) програє вибори до Сенату у листопаді 2026 -демократи обов'язково розпочнуть процедури імпічменту , то буде впливати на слабкий долар (інші валюти мають перспективу росту до долара, євро перший зі списку)
The 2026 United States elections are scheduled to be held, in large part, on November 3, 2026. These are midterm elections that will occur during President Donald Trump's second term.
Key elections taking place include:
U.S. House of Representatives: All 435 voting seats will be up for election to determine the 120th United States Congress. Democrats need to gain a net of three districts to win a majority.
U.S. Senate: 35 of the 100 seats will be contested, including 33 regularly scheduled Class 2 seats and two special elections in Florida and Ohio. Republicans currently hold a three-seat majority and are generally considered favored to retain it, as Democrats have more vulnerable seats to defend.
Gubernatorial: 36 states and three territories will hold elections for governor.
State and Local: Numerous other state and local elections will take place, including for state legislatures (88 chambers in 46 states), attorney generals, and secretary of states.
Key Races and Dynamics
Retirements: A significant number of incumbents in both the House and Senate have announced they will not seek re-election, which often leads to more competitive races.
Swing States: Several competitive races are expected in key states that saw close presidential results in 2024, including Georgia, Michigan, Pennsylvania, and Wisconsin.
Redistricting: The impact of recent redistricting efforts, particularly in states like Texas and California, is a major factor shaping the battle for control of the House.
Political Environment: Early polling data from late 2025 suggests Democrats have a modest lead on the generic congressional ballot, potentially due to voter concerns over the economy and healthcare, though the party in power typically faces headwinds in midterms.
prodigy
Повідомлень: 12974
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3377 раз.
Подякували: 3359 раз.
Профіль
Відповісти
на тему
