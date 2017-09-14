RSS
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 18:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Всіх з Прийдешним Новим Роком

Бажаю всім витримки, терпіння, наснаги та не бздіти в каністру !! )

PS. Деякім бажаю розуму ! :mrgreen:
Може збудеться )
2
2
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 18:06

  sashaqbl написав:
  prodigy написав:хочу нагадати вам, що працював 14 років капітаном і був відповідальний за вантаж вартістю понад 500 млн доларів і судно вартістю 80млн доларів.
військове звання старший лейтенант (отримано у 1990р)
яке у вас звання і посада?

Молодший лейтенант, командир взводу аеророзвідки. Шкода, що ще один патріот не хоче стати водієм.
Але якщо ви напишете свою ВОС, я спробую підшукати вам посаду, яка відповідатиме вашій кваліфікації. Он для Шамана знайшов.


ВОС: командир БЧ-1 підводного човна (БЧ-1 це штурман-навігатор, на той час на 1987р),

гадаю -командир надводного корабля було б по силам мені років 5-6 тому,
але у нас і кораблів немає, два корвета будуються в Туреччині (орієнтовно добудують 2027/28),

є патрульні катери

До складу Військово-Морських Сил України було передано п'ять патрульних катерів типу «Айленд» (Island-class), з яких чотири наразі активно експлуатуються, а один було втрачено в бою
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 18:10

  pesikot написав:Всіх з Прийдешним Новим Роком

Бажаю всім витримки, терпіння, наснаги та не бздіти в каністру !! )

PS. Деякім бажаю розуму ! :mrgreen:
Може збудеться )


Дякую, друже!

нас не зламати :lol:
вчора не було світла 10 годин в день і пару годин в ночі
сьогодні з 8 ранку 2години on, 3 години off (15хв. як відновили), весь день тра-та-та (кулемети і ппо), я вже не звертаю уваги, святкуємо як є
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 18:14

ПАВЛЮЧЕНКО - БАНДЕРІВЕЦЬ З ПУЩІ

Витримки. Холодного розуму. Здорової впертості. Віри у краще. Критичного мислення. Активної громадянської позиції. Україна війну не програла навіть з наявною владою. І все ще може перемогти. І дай Боже щоби у наступному році це сталося. І нехай не всі наші мрії здійсняться, але, як казав Білі Айдол - "Гоніть будь кого з вашого оточення, хто заважає вам мріяти". І нехай здійсняться хоча б дві наші мрії. Хай здохне путін та настане мир. З здійсненням інших ми почекаємо. Слава Україні. Нас не зламали. І нас не зламають. З Новим Роком.

https://t.me/Mccartneyser68/1860

Приєднуюсь до його побажань.
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 18:24

  sashaqbl написав:Schmit а хто заважає простому мобілізованому військовослужбовцю підписати контракт?
І якщо вже зайшла мова про сортовість: то вчителі мають відстрочку від мобілізації, і ту ж єОселю під 3%

корупція
я проходив влк в 2021 році, жодного натяка про а не бажаєте??????? листовки ,стопками , про это были на всех столах тцк и сп.
А потім,нежданчик , у 2023 приходять с повесткой ко мне 2 непридатних мордоворота з не тим вус, жінки сказали мі вас боимся, уходите , дверь не откроем, мене не було вдома
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 18:35

  pesikot написав:Всіх з Прийдешним Новим Роком

Бажаю всім витримки, терпіння, наснаги та не бздіти в каністру !! )

PS. Деякім бажаю розуму ! :mrgreen:
Може збудеться )

не метить углы и срать в тапки :mrgreen:
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 18:38

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:Всіх з Прийдешним Новим Роком

Бажаю всім витримки, терпіння, наснаги та не бздіти в каністру !! )

PS. Деякім бажаю розуму ! :mrgreen:
Може збудеться )

не метить углы и срать в тапки :mrgreen:

Розум - це не про тебе )

Хоча, перестань бухати, може розум до тебе повернеться )

Бажаю тобі в прийдешньому році - перестати бухати )
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 18:45

  pesikot написав:
  Vadim_ написав:
  pesikot написав:Всіх з Прийдешним Новим Роком

Бажаю всім витримки, терпіння, наснаги та не бздіти в каністру !! )

PS. Деякім бажаю розуму ! :mrgreen:
Може збудеться )

не метить углы и срать в тапки :mrgreen:

Розум - це не про тебе )

Хоча, перестань бухати, може розум до тебе повернеться )

Бажаю тобі в прийдешньому році - перестати бухати )

дякую!

на мій розум
не ип'т проституток ,не курить, не наркотики,
и не пить - как жить?
бегать по 15 км. и подрывы штанги 80 кг.до потери сознания я уже не хочу :mrgreen:
п.п.с. филлипинку , упругую бы :D :mrgreen:
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 18:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А я квадроберу желаю прокатиться на заблёванном внутри кровью Т4/Дукато на ВЛК в компании 140килограммовых списанных ветеранов. З нэ-тым-вос
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 18:55

  барабашов написав:А я квадроберу желаю прокатиться на заблёванном внутри кровью Т4/Дукато на ВЛК в компании 140килограммовых списанных ветеранов. З нэ-тым-вос

*** своє кончене - завали )

Педрило турецьке )
