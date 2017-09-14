RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16298162991630016301
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 19:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну значит не только прокатиться, но и пройти путь сссамурая
Как прошёл его Рома Сопин и тот немолодой отец, труп которого нашли за забором Белгород-Днестровского ТЦК.
Да много кто его прошёл.
Например мой знакомый Вова Р., звукорежиссёр и крайне неконфликтный парень, чей батя был знаком с семинаристом Х.
Но он тоже помер от того что тьма окутала некоторые районы нашей страны.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5584
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 367 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 19:24

  барабашов написав:Ну значит не только прокатиться, но и пройти путь сссамурая
Как прошёл его Рома Сопин и тот немолодой отец, труп которого нашли за забором Белгород-Днестровского ТЦК.
Да много кто его прошёл.
Например мой знакомый Вова Р., звукорежиссёр и крайне неконфликтный парень, чей батя был знаком с семинаристом Х.
Но он тоже помер от того что тьма окутала некоторые районы нашей страны.

наверное самый не весёлый Новый год в жизьни , в советской армии было веселее на тумбочьке, хотя ,шо там впереди..., я закалённый а дети :(
п.с. впервые встречаю Новий рік со слезами не радости на глазах, дожились
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 31 гру, 2025 19:37, всього редагувалось 3 разів.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4278
З нами з: 23.05.14
Подякував: 633 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 19:32

  барабашов написав:Ну значит не только прокатиться, но и пройти путь сссамурая
Как прошёл его Рома Сопин и тот немолодой отец, труп которого нашли за забором Белгород-Днестровского ТЦК.
Да много кто его прошёл.
Например мой знакомый Вова Р., звукорежиссёр и крайне неконфликтный парень, чей батя был знаком с семинаристом Х.
Но он тоже помер от того что тьма окутала некоторые районы нашей страны.

Ты кончене ебо-бо ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12991
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 19:36

  барабашов написав:Ну значит не только прокатиться, но и пройти путь сссамурая
Как прошёл его Рома Сопин и тот немолодой отец, труп которого нашли за забором Белгород-Днестровского ТЦК.
Да много кто его прошёл.
Например мой знакомый Вова Р., звукорежиссёр и крайне неконфликтный парень, чей батя был знаком с семинаристом Х.
Но он тоже помер от того что тьма окутала некоторые районы нашей страны.



[url][/url]Зображення

Доброго Здоров,я .....ВСІМ .
Бажаю всім любити УКРАЇНУ !
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5331
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4144 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
  #<1 ... 16298162991630016301
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim_, холява і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 181690
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 381813
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1082707
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10454)
31.12.2025 17:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.