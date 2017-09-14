Бажаю всім витримки, терпіння, наснаги та не бздіти в каністру !! )
PS. Деякім бажаю розуму ! Може збудеться )
Дякую, друже!
нас не зламати вчора не було світла 10 годин в день і пару годин в ночі сьогодні з 8 ранку 2години on, 3 години off (15хв. як відновили), весь день тра-та-та (кулемети і ппо), я вже не звертаю уваги, святкуємо як є
герой! Головне не бздіти в каністру коли тратата наші кулемети! ) Цим і переможемо! Вітаю всіх з днем народження батька нашого!
барабашов написав:Ну значит не только прокатиться, но и пройти путь сссамурая Как прошёл его Рома Сопин и тот немолодой отец, труп которого нашли за забором Белгород-Днестровского ТЦК. Да много кто его прошёл. Например мой знакомый Вова Р., звукорежиссёр и крайне неконфликтный парень, чей батя был знаком с семинаристом Х. Но он тоже помер от того что тьма окутала некоторые районы нашей страны.
Доброго Здоров,я .....ВСІМ . Бажаю всім любити УКРАЇНУ !
беззаконний дурман України, директора і бухгалтера забусификували , питтання до податкової і депутатів , як здавати звіти? так як штрафы.......АТБ переживёт а мелкие ? и налоговой пох из за че го юрлицо вовремя не сдало, даже во время ВОЙНЫ, потом доказывай в суде , украинский цирк на дроті