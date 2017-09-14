RSS
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 15:10

  АндрейМ написав:
  Hotab написав:Ну так якщо розшук у вас зʼявився помилково, то ви ж пішли в ТЦК і надали їм найточніші дані. Так?

Якщо статус "у розшуку" з'явився помилково, то виправити дані можливо через той самий Резерв+. Але я ще не зустрічав жодної людини, якій цю "помилку" виправили через онлайн заявку. Навіть у разі письмового звернення до ТЦК цей статус рідко коли прибирають. Лише через суд - надійний варіант. Просто, це - не "помилка", а свідомі дії.

Ну якщо не виправляють через письмове звернення (доречі у мене виправили саме так.. вірніше мене додали в реєстр, бо звільнившись вже під час щирокомасштаьного, вони якось проморгали додати мене, тобто я наче продовжував службу) , то можна ж особисто все сходити виправити, так? Але ви з відомих причин не бажаєте йти. Але ж це не невирішувана проблема, це просто проблема з рішенням, яке вам не подобається 😅
Hotab
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 15:11

  барабашов написав:
  Hotab написав:
  Vadim_ написав:Hotab
ні, але я не дорікаю трактористів чому ви не в окопі?

1. Дорікаєш . Як насвиннячишся, у всіх питаєш «з якого окопу пишеш?»
2. Це робиш лише ти . Більш ніхто

Мы с Вадиком хотим

То пробуйте. Головне відео не носіть сюди, зразу на онліфанс
Hotab
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 15:12

  Banderlog написав:
  katso написав:
  Banderlog написав:Основа демократії це- право голосу мають тільки свідомі громадяни.


Ага. Дайте вгадаю - а ступінь свідомості будете визначати саме Ви, а не хтось інший хто віднесе й Вас до несвідомих.

чого ж я? Так працюють державні механізми . ) ви кажете що таким способом вас мобілізувати не можно.
Тоді зустрічне питання- яким способом вас мобілізувати?
Я тільки сказав вам що вхід через парадні двері в зсу лишився- можно іти через рекрутинг.
Но вам не підходить? Боюсь що й методів бусифікації замало, так як слона носова вас не взяти..
Тоді як особисто Вас мобілізувати ?

де в Конституції це прописано?
і де в Конституції про покарання за крашанки па 17? і назвіть покараних самым справедливым судом :(
Vadim_
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 15:13

  pesikot написав:
  барабашов написав:[
Мы с Вадиком хотим шоб ты наконец то под руководством главы АП совершил подвиг как сегодня ночью его совершили американские пилоты Апачей, укравшие Мадуру прямо с логова, но и конечно шоб в конце подвига и тарана здания ФСБ в Сочи ты встретился с Мариняком
Хотя оторванные ноги и потом пытки без наркоза в ФСБ Краснодара тоже приветствуются

Если тебя на подвес апача, то why not ? )

Його як мюнхаузена на стратегічну ракету, у нього «той вос» 😅
Hotab
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 15:16

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:"Чудовий" початок року ...

Трамп-миротворець ...

А шо случілось? :lol: воїни світла й демократії продовжують любити нафту? Який нежданчик.

Можно подумати, що рашисти полізли в Україну захищати російській язик та православіє, а не за корисними копалинами )

як не дивно, може й так. марення підстаркуватих довбнів. нафти та газу в нас немає у великій кількості, вугілля та ЗРС на Раші дешевші. вони до нас реально пішли саме за територіями та населенням...
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 15:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Удар США по Венесуелі: в РФ раптом заявили про недопустимість "воєнного втручання ззовні"
Там додали, що Венесуелі має бути "гарантоване право самій визначати свою долю без якогось деструктивного, тим більше воєнного втручання ззовні".


Сміявсь )) ...

Це написали ті, які самі полезлі в Україну для воєнного втручання, без надання права Україні самій визначати свою долю
pesikot
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 15:18

  Shaman написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:А шо случілось? :lol: воїни світла й демократії продовжують любити нафту? Який нежданчик.

Можно подумати, що рашисти полізли в Україну захищати російській язик та православіє, а не за корисними копалинами )

як не дивно, може й так. марення підстаркуватих довбнів. нафти та газу в нас немає у великій кількості, вугілля та ЗРС на Раші дешевші. вони до нас реально пішли саме за територіями та населенням...

Сланцевий газ ... це почалось ще з 2014 року
pesikot
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 15:19

  Hotab написав:
  pesikot написав:
  барабашов написав:[
Мы с Вадиком хотим шоб ты наконец то под руководством главы АП совершил подвиг как сегодня ночью его совершили американские пилоты Апачей, укравшие Мадуру прямо с логова, но и конечно шоб в конце подвига и тарана здания ФСБ в Сочи ты встретился с Мариняком
Хотя оторванные ноги и потом пытки без наркоза в ФСБ Краснодара тоже приветствуются

Если тебя на подвес апача, то why not ? )

Його як мюнхаузена на стратегічну ракету, у нього «той вос» 😅

його ВОС - це йти "свиньей". загорнутися в хутра та вперед. :lol:

за габаритами він як мадам швайне, а за характером - як дрібний швайне :mrgreen:
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 15:19

Вий на болотах

https://t.me/vatnoeboloto/15348
fler
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 15:25

  budivelnik написав:

А якщо вона переміщається через кордон..
То відразу виникає проблема житла....


Це все що треба знати про те де нас немає.

ПС
бувають виключення з правил і море тутешніх захльобюуючись слиною розповість про знайомого(родича) в якого все в шоколаді...
От тільки нюансів два
а - чомусь тих знайомих менше 1% від виїхавших
б - чомусь ніхто з тих хто в шоколаді не пропонує своєї допомоги... може тому що в них в шоколаді насправді на словах?

І тут загадка, чомусь ЇХАТИ ПРОДОВЖУЮТЬ. Ваші казочки як потік розвернеться лишіть хоча б до моменту коли виїдуть всі охочі.

Проблема житла є і в Україні, відтік з сіл продовжується
а вмісті совіцького союзу з безплатним житлом нема.
І не тільки чисто села їдуть но і з смт та всяких райцентрів. Безлюдними київ чи львів понятно не будуть. А херсон? Або прифронтові села? Ви їх будете відновлювати після війни? Допомога з сільського дому свиньми лишилась в минулому разом з колгоспами.)
Banderlog
