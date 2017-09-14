RSS
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 17:35

  Banderlog написав:Які побрехеньки? Народ виїхає з України? Найближчим часом виїзд продовжиться? Найближчий час то скільки? Рік ? Це нормальна тема для розмови
а про те як потом масово повернуться за громадянськими правами і ви з потужним лідером посадите мільярд дерев давай якось через рік. В мене від казочок про світле майбутнє трохи вже підташнює.


Пан Бандерлог! При всем уважении. А вам то что? Хай валят нахрен, мне лично нытье надоело, открыть кордон-и выпхать копняками, валите к чертовой матери.
Кто ХОЧЕТ- тот давно выехал. И выедет. Хоть раком станьте- за 4 года стругануть целенаправленно троих-и к дойчам на отдельную хату и бабло если кроме как полового органа других аргументов нету.
Кстати, таких знаю. А те что поумнее- так третьего достругали и рубят бабло, пока конкуренты с дома нос боятся высунутся.Панами ходят!
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 17:44

  Господар Вельзевула написав:
  Banderlog написав:Які побрехеньки? Народ виїхає з України? Найближчим часом виїзд продовжиться? Найближчий час то скільки? Рік ? Це нормальна тема для розмови
а про те як потом масово повернуться за громадянськими правами і ви з потужним лідером посадите мільярд дерев давай якось через рік. В мене від казочок про світле майбутнє трохи вже підташнює.


Пан Бандерлог! При всем уважении. А вам то что? Хай валят нахрен, мне лично нытье надоело, открыть кордон-и выпхать копняками, валите к чертовой матери.
Кто ХОЧЕТ- тот давно выехал. И выедет. Хоть раком станьте- за 4 года стругануть целенаправленно троих-и к дойчам на отдельную хату и бабло если кроме как полового органа других аргументов нету.
Кстати, таких знаю. А те что поумнее- так третьего достругали и рубят бабло, пока конкуренты с дома нос боятся высунутся.Панами ходят!



Обратите внимание на характерные признаки гибридизации рязано-окских гаплогруп с ашкеназко-днепровскими - духовный нигилизм и дегуманизация сограждан на социал-дарвинистской почве. "Настругать" в отношение самого светлого что есть у человечества. "Натругали" уже "господарников"- догрызают страну как клопы
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 03 січ, 2026 17:44, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 17:44

  Vadim_ написав:[
де контрактна армія?
..

Профінансував її? Чи здав хату без податку?
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 17:57

  Banderlog написав:В мене від казочок про світле майбутнє трохи вже підташнює.

Тебе б так про савецькоє минуле підташнювало, але ж ніт )

А скільки в совку було світлого майбутнього - прямо по 3 на кожного ))
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 17:59

  Господар Вельзевула написав:
  Banderlog написав:Які побрехеньки? Народ виїхає з України? Найближчим часом виїзд продовжиться? Найближчий час то скільки? Рік ? Це нормальна тема для розмови
а про те як потом масово повернуться за громадянськими правами і ви з потужним лідером посадите мільярд дерев давай якось через рік. В мене від казочок про світле майбутнє трохи вже підташнює.

Пан Бандерлог! При всем уважении. А вам то что? Хай валят нахрен, мне лично нытье надоело, открыть кордон-и выпхать копняками, валите к чертовой матери.
Кто ХОЧЕТ- тот давно выехал. И выедет. Хоть раком станьте- за 4 года стругануть целенаправленно троих-и к дойчам на отдельную хату и бабло если кроме как полового органа других аргументов нету.
Кстати, таких знаю. А те что поумнее- так третьего достругали и рубят бабло, пока конкуренты с дома нос боятся высунутся.Панами ходят!

шановні модератори, а коли ви оцих осатанівших відправите в бан. очевидно, що вони свідомо пхають антиукраїнську пропаганду.

інший так багато обіцяв, але звісно нікуди не пішов. мав надію, що хоч забанили безстроково - але чомусь ніт. навіть оце - "нехай валять" - це ж теж антиукраїнська пропаганда...

й тепер по факту - серед моїх знайомих ніхто третю дитину під час війни не завів, хоча багато хто має про двоє. й багато хто вже випав, бо за 4 роки старші дітки досягли 18 років. бо діти - це відповідальність, й тому є звісно певна категорія, але гадаю, вона не дуже розповсюджена. а народити дитину та поїхати за кордон - це хіба багато грошей - таких ще менше...
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 17:59

  Господар Вельзевула написав:Думаю, что Трамп договорился с х... по Венесуэле, а те лишь "выражают озабоченность".

А до этого про Асада "договорились" с Путиным ))

Ещё и в Иране протесты ... "договорняк", однозначно )
