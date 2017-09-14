budivelnik написав:Отже 1 Якщо ти в першому поколінні- то тобі нефіг суватись за бугор для покращення власного життя - саме це я писав, саме це Ви підтвердили. 2 Гробити своє життя , щоб діти отримали старт на рівні аборигенів(найнижчий прошарок суспільства) - тоді може краще нікуди не виїзжаючи створити для дітей ТУТ умови як для основного прошарку суспільства, як-не-як а якісь соціальні звязки+5% все одно прорвались наверх ( а в цих 5% можуть бути як Ваші однокласники/одногрупники/сусіди... так і білш близькі для Вас особи (перше кохання чи ще щось подібне)
От і виходить Пертись за кордон для покращення життя можна тільки в тому випадку якщо або а - все вже є і треба просто мати можливість витратити або б - тебе запросили бо володієш якоюсь специфічною професією навиками або в - хочеш покласти ДВА покоління на алтар красивого майбутнього ТРЕТЬОГО
все, інших варіантів я не бачу. ПС .
А коли вже очевидно, що тут буде десь так:
не дала мені повноцінно скористатись результатами СВОЄЇ праці, але дозволить моїм дітям скористатись результатами моєї праці
(але це не точно)?
Для кого очевидно? Для мене НЕ ОЧЕВИДНО що Україна в 2027-2057 повторить шлях 1990-2025 Ба більше як каже Народна Мудрість Свято місце - пусто не буває.... Згадайте історію Австралії.. ціла Британська імперія сотню років ссилала найгірших і що там зараз а в нас залишаться найкращі.