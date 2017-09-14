дуже потужно
Додано: Нед 04 січ, 2026 15:55
Додано: Нед 04 січ, 2026 16:03
Давай по порядку
В порівнянні з тобою - напевно безмежність , бо ти нуль ,
молодший в місяць ( я вже пенсіонер тому він веде моє і своє)
моїх податків 60000,своїх податків30000, наших донатів ,зараз впало до 20000=110 000
В порівнянні з летусорком ( він максимум платить з середньої тобто десь до 8000 )-це в 13 разів більше ( тобто рік в нього те саме що в нас місяць)....
Тому може ти спочатку запитаєш в себе - чого ти такий засранець що взагалі не платиш
потім запитаєш в летусорка-чого він менший засранець ніж ти , але все одно не в тій черзі стоїть
а вже потім і до мене перейдемо..
Додано: Нед 04 січ, 2026 16:08
Радикальные изменения Трамп как раз планирует.
Просто если Делси Родригес вместе с братом, главой национального собрания Венесуэлы Хорхе Родригесом, и пр. "столпами режима" поймут "намёки" и будут делать, что скажут (в частности, отдадут нефть американским компаниям), то, может быть, останутся у власти. Или хотя бы не последуют за Мадуро. Не поймут - "продолжение следует".
