"Мятеж не может кончиться удачей, -
В противном случае его зовут иначе."
Додано: Пон 05 січ, 2026 01:08
Додано: Пон 05 січ, 2026 01:20
Я вас огорчу. Нам всем смерть и так, поверьте. Никто еще с этой жизни живым не вышел.
Были и цари и императоры, и ротшильды-все умерли.
Главное- это умереть достойно.
Например, на пиру, возлегая на ложе в окружении друзей и наложниц.
Хотя я вас понимаю.
Сидите и не высовывайтесь, я не думаю что это продлится еще больше пяти лет, а ухилянтам после войны будет амнистия- возможно уплатите какие-то 17000гр,а может Зеля даже милостиво разрешит половину платить
Додано: Пон 05 січ, 2026 01:37
Это правда.
Но то мятеж.
А агрессия она агрессией остаётся, независимо от удачи.
Если следовать "международным законам" и вспоминать об "изменившемся мире", о чём здесь некоторые любят рассуждать.
Да и если не следовать и не вспоминать, тоже.
А вот наказание за агрессию действительно зависит от её успешности. Хотя тоже далеко не всегда.
Додано: Пон 05 січ, 2026 02:11
"Если бы" - это туфта на постном масле, если бы у трупина были мозги и компетентная разведка, он бы знал что так не получится и не полез. Но маемо шо маемо - 4 летнюю мясорубку. И раз у одно вышло за пол дня, то глупо рассуждать, а "если" у того у кого не получилось. Судят по делам, а не по намерениям.
И вообще это фантазии на тему "если" из российской методички уже бесят. "Если бы мы не начали первыми, то Украина напала бы". Так это же был бы джек пот! ВОевать на чужой территории с статусом агрессора это гиблое дело.
