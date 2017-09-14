hxbbgaf написав:Ми маємо ультимативно вимагати участі НАТО у війні, Інакше нам всім смерть!
Я вас огорчу. Нам всем смерть и так, поверьте. Никто еще с этой жизни живым не вышел. Были и цари и императоры, и ротшильды-все умерли. Главное- это умереть достойно. Например, на пиру, возлегая на ложе в окружении друзей и наложниц. Хотя я вас понимаю. Сидите и не высовывайтесь, я не думаю что это продлится еще больше пяти лет, а ухилянтам после войны будет амнистия- возможно уплатите какие-то 17000гр,а может Зеля даже милостиво разрешит половину платить
ЛАД написав:Если бы удалась высадка десанта в Киеве, захват Президента и правительства Украины и война закончилась за несколько дней, это не было бы агрессией?
"Мятеж не может кончиться удачей, - В противном случае его зовут иначе."
Это правда. Но то мятеж. А агрессия она агрессией остаётся, независимо от удачи. Если следовать "международным законам" и вспоминать об "изменившемся мире", о чём здесь некоторые любят рассуждать. Да и если не следовать и не вспоминать, тоже. А вот наказание за агрессию действительно зависит от её успешности. Хотя тоже далеко не всегда.
ЛАД написав:Если бы удалась высадка десанта в Киеве, захват Президента и правительства Украины и война закончилась за несколько дней, это не было бы агрессией? "Чесно- не знав."
"Если бы" - это туфта на постном масле, если бы у трупина были мозги и компетентная разведка, он бы знал что так не получится и не полез. Но маемо шо маемо - 4 летнюю мясорубку. И раз у одно вышло за пол дня, то глупо рассуждать, а "если" у того у кого не получилось. Судят по делам, а не по намерениям. И вообще это фантазии на тему "если" из российской методички уже бесят. "Если бы мы не начали первыми, то Украина напала бы". Так это же был бы джек пот! ВОевать на чужой территории с статусом агрессора это гиблое дело.
Вы намешали всё, что можно. Я не знаю плана десантной операции и не знаю причин её провала. Думаю, вы тоже. Но я и не собирался обсуждать все "если бы". И "российские методички" тут совершенно не при чём. Написал только о том, что агрессия США против Венесуэлы ничем не отличается от агрессии РФ против Украины. Разница только в успешности десантной операции. И даже при успешности российского десанта это всё равно было бы агрессией. Посмотрим, что будет дальше в Венесуэле. Сухопутную операцию США пока не начинали.
И ещё раз. Я не обсуждаю конкретные военные действия. Написал только о том, что все "международные законы" и разговоры о том, что "мир изменился", очень мало стОят. Главный вопрос, как и 100, и 1000 лет назад, это сила. Если она есть, то все разговоры о "международных законах" и "изменившемся мире" побоку. Правда, оценки силы бывают ошибочными. Как и произошло с российской агрессией.
НА БОРТУ АВИАБАЗЫ AIR FORCE ONE, 4 января (Reuters) - Президент США Дональд Трамп в воскресенье пригрозил военными действиями против правительства Колумбии, заявив журналистам, что такая операция «звучит для меня неплохо». «Колумбия тоже очень больна, ею управляет больной человек, который любит производить кокаин и продавать его Соединенным Штатам, и он не собирается долго этим заниматься», — заявил Трамп журналистам на борту президентского самолета Air Force One, очевидно, имея в виду президента Колумбии Густаво Петро. На прямой вопрос о том, будут ли США проводить военную операцию против страны, Трамп ответил: «Мне это кажется вполне разумным». Эти комментарии прозвучали после того, как Соединенные Штаты в ходе дерзкой операции захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и доставили его в Нью-Йорк для предъявления обвинений в торговле наркотиками.