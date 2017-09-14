"Росіяни розбомбили американську власність, бо завод належить компанії "Бунге" з Сент-Луїс, Міссурі. В результаті атаки дронів на дороги Дніпра вилилось 300 тонн олії! Комунальники прибирають, кидають пісок та суміш, але проїзд Набережною буде неможливим десь дві-три доби", – написав він у Facebook.
ЛАД написав:Очень много фантазии, но совершенно не понятно, каким образом из всего этого следует, что "оправдание СВО против Венесуэлы не двуличие со стороны украинцев".
по перше, не всі українці в захваті від того, що робить Трамп (і конкретно в Венесуєлі) я вважаю такі дії міжнароднім злочином, чому на ці дії була слабка реакція наших европейськіх партнерів (лідерів), тому що вони дуже бояться трампа і не виключають, що самі будуть атаковані (типу Данія з Грінландією)
прецендент порушення суверінетету почався ще у 1999р, коли колація НАТО бомбила Белград (а путін радісно потирав вологі ручки).
НАТО бомбило Югославию (Союзную Республику Югославия) с 24 марта по 10 июня 1999 года в ходе операции «Союзная сила» (Operation Allied Force) из-за Косовской войны, с целью[b] прекратить этнические чистки албанцев и заставить югославские силы покинуть Косово;[/b] операция привела к значительным разрушениям и жертвам среди гражданского населения.
ви ж самі пишете, що бомбардування Югославії почалось, бо братушки серби дуже захопилися різаниною, в тому ж Сараєво.
до речі, оце є один з ключових принципових моментів - США бомблять, щоб зупинити різанину, а Раша - після бомбардувань сама починає різанину...
Hotab написав:А такі самі погравші війну за незалежність чеченці - воюють . А у білорусів все попереду, просто зараз не час їх нарізати ломтиками, Україна виявилась надто міцною.
Я скажу так: Є варіант що Білорусь вступить в ЄС швидше(не пізніше) за нас. І рівень життя у них очевидно буде вищий за наш. А ми ще довго будемо віддавати кредити, які набрали. Це не прогноз, а просто варіант.
Shaman я думаю, що треба було ввести контингент в Косово, і не 5тисяч, а десь 30-40 тисяч, і стріляти сербів, якщо вони попруть у Косово, а бомбити город, заснований 2300 років тому, бо це виглядало як варварство (я на стороні хорватів і проти сербів)
А чого ніхто Венесуелу не обговорює? Я 50 сторінок форуму пропустив, лінь читати.
Як вам Трамп? Я вже думав нічого не буде. Як завжди бла-бла-бла. Але ні. Трамп молодець, я в нього вірив!
Що скажуть турбопатріоти? Для України - це добре чи погано? Я вважаю це супер для України. Серйозний "натяк" диктаторам. Хоча з другого боку можна вважати Тайвань втраченим для США, але мені якось пофіг на Тайвань.