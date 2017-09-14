Додано: Пон 05 січ, 2026 16:55

Hotab

Я понимаю, когда вы возражаете _hunter"у.

Но не понимаю, когда вы поддерживаете диванных патриотов.

Знаю женщину. Ах... какая патриотка. На словах.

Но у неё 2 сына. Оба более чем призывного возраста (примерно 40 лет). Один, не знаю точно уж каким образом, сбежал из Украины в самом начале войны летом 2022, второй в Украине, но всячески уклоняется от мобилизации.

И она радуется этому, не видя никакого противоречия со своим патриотизмом.

Вы взрослый и весьма неглупый человек. Офицер.

Вы могли бы понимать, что судить надо не по словам, а по делам. Но почему-то на форуме вас устраивают именно слова. Даже тогда, когда они явно, скажем мягко, не особо умные, но зато "патриотичные".

Не понимаю.