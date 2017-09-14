RSS
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 18:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Господар Вельзевула написав:За викрадення Мадуро все рады, потому что половина надеется, что Трамп украдет х...,а вторая половина-блазня
Я же думаю что это все договорняк, и Трамп начнет раздавать люлей в своей части мира, покинув нас напризволяще.

Щодо х... - кишка тонка. Якщо в тебе є ядерна зброя - Трамп ссить хоч щось робити. Є приклад Кіма.
Щодо Зеленського - теж трошки кишка тонка. Трампу для цього надо плацдарм - тобто потрібна підтримка союзників, Європа на це не піде, потрібно створити достатній тиск, щоб серед військового керівництва створилась опозиція Зеленському, яка допоможе його викрасти. Бо я не вірю що у Венесуелі була чисто військова операція. Більш ніж впевнений, що місцеві військові надали згоду на викрадення Мадуро. Інакше б транспортні вертольоти не літали так над Каракасом.
Тому вангую, що далі знову полізуть до Ірану.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2465
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 18:51

  sashaqbl написав:
  Господар Вельзевула написав:За викрадення Мадуро все рады, потому что половина надеется, что Трамп украдет х...,а вторая половина-блазня
Я же думаю что это все договорняк, и Трамп начнет раздавать люлей в своей части мира, покинув нас напризволяще.

Щодо х... - кишка тонка. Якщо в тебе є ядерна зброя - Трамп ссить хоч щось робити. Є приклад Кіма.
Щодо Зеленського - теж трошки кишка тонка. Трампу для цього надо плацдарм - тобто потрібна підтримка союзників, Європа на це не піде, потрібно створити достатній тиск, щоб серед військового керівництва створилась опозиція Зеленському, яка допоможе його викрасти.

Хіба Зеленський був наркоторгівцем ? Щоб його викрадати

Я розумію, що тобі не подобається Зеленський, як і мені
Але писати маєчню, то вже занадто
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13041
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
Зараз переглядають цей форум: pesikot, sashaqbl і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

