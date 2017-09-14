|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 05 січ, 2026 18:40
Господар Вельзевула написав:
За викрадення Мадуро все рады, потому что половина надеется, что Трамп украдет х...,а вторая половина-блазня
Я же думаю что это все договорняк, и Трамп начнет раздавать люлей в своей части мира, покинув нас напризволяще.
Щодо х... - кишка тонка. Якщо в тебе є ядерна зброя - Трамп ссить хоч щось робити. Є приклад Кіма.
Щодо Зеленського - теж трошки кишка тонка. Трампу для цього надо плацдарм - тобто потрібна підтримка союзників, Європа на це не піде, потрібно створити достатній тиск, щоб серед військового керівництва створилась опозиція Зеленському, яка допоможе його викрасти. Бо я не вірю що у Венесуелі була чисто військова операція. Більш ніж впевнений, що місцеві військові надали згоду на викрадення Мадуро. Інакше б транспортні вертольоти не літали так над Каракасом.
Тому вангую, що далі знову полізуть до Ірану.
Додано: Пон 05 січ, 2026 18:51
sashaqbl написав: Господар Вельзевула написав:
За викрадення Мадуро все рады, потому что половина надеется, что Трамп украдет х...,а вторая половина-блазня
Я же думаю что это все договорняк, и Трамп начнет раздавать люлей в своей части мира, покинув нас напризволяще.
Щодо х... - кишка тонка. Якщо в тебе є ядерна зброя - Трамп ссить хоч щось робити. Є приклад Кіма.
Щодо Зеленського - теж трошки кишка тонка. Трампу для цього надо плацдарм - тобто потрібна підтримка союзників, Європа на це не піде, потрібно створити достатній тиск, щоб серед військового керівництва створилась опозиція Зеленському, яка допоможе його викрасти.
Хіба Зеленський був наркоторгівцем ? Щоб його викрадати
Я розумію, що тобі не подобається Зеленський, як і мені
Але писати маєчню, то вже занадто
