Во-вторых, любые наши предложения на форуме не могут переконати путіна перестати бомбити Харків. Так же, как сообщения песикота и любые проклятия в адрес Путина.
Це ж так само працює в контексті відсутності будь якої шкоди від «пропаганди воювати до останньої верби». Ті хто приймають рішення до якої саме верби воювати, останньої чи передостанньої не читають шамана , мене чи pesikot.
Саме тому я і наголошую, що для держави розмови «треба припинити воювати, треба припинити мобілізацію» і тд (лірика «партії миру» на форумі ) несуть більшу шкоду , чим «пропаганда до останньої верби» (риторика «партії війни»). Бо в першому випадку це демотиватор для українців (сприяє зривати мобілізацію , припинити донати і тд) , як наслідок капітуляція, , а в другому випадку ніяк не впливає на тих, хто там вирішує коли і як вести переговори. Так само як і ніяк не впливає на можливу мобілізацію членів «партії миру» на форумі (хоча ті чомусь бісяться) Це вам відповідь на ваше питання (ще одна відповідь).
ЛАД написав:Ой+ Вы писали о возможном возврате беженцев из-за границы в случае отмены пособий. Не знаю точно, какие сегодня условия в разных странах, но они постепенно ухудшаются. В Польше, например, уже почти полностью отменили. В Германии с 1 января тоже ухудшили, оставив, правда, для "старых" беженцев, которые выехали до 01.04.2024. Швейцария уже не даёт статус беженца прибывающим из западных областей. Но за такое время люди как-то осваивают язык, находят какую-то работу. Бывает интересно - знаю ситуацию, когда женщина в Чехии (где-то не западе, близко к границе) нашла работу в Германии. Их возят ежедневно на работу и обратно. Так что, можно считать, настоящая европейка - живёт в Чехии, работает в Германии. Так что на массовое возвращение я бы не рассчитывал даже после ликвидации пособий. Хотя не думаю, что их ликвидируют уж совсем полностью. Сложности могут быть у пенсионеров, это да. Но их возвращение для Украины не большая радость. А рассуждения о своём жилье в Украине и необходимости аренды жилья на Западе... Работающий человек сумеет оплатить аренду квартиры. Если
Профильная комиссия рекомендовала правительству ФРГ повысить минимальную зарплату в два этапа: до 13,90 евро в час к 1 января 2026 года и до 14,60 евро в час к 1 января 2027 года.
Может, так, но может, и нет. Я и сегодня думаю, что предвоенная политика Зеленского объяснялась в значительной мере страхом перед "активистами" и боязнью, что уступки Путину могут привести к беспорядкам. Если даже минские договорённости Порошенко расценивались "активистами" как "предательство Украины".
Да и сегодня соцопросы не радуют трезвыми оценками. На уступки люди не особо готовы. И даже здесь, по-моему, высказывались предположения о возможности "похода армии на Киев" в случае "предательства". Поэтому «пропаганда до останньої верби» крайне вредна. Представьте себе ситуацию, если, к примеру, договорятся о мире на основе "20 пунктов", проведут референдум, ... и он даст отрицательный результат. После этого Трамп точно скажет: "Я умываю руки, прекращаю помощь, хотите - воюйте". И хорошо, если так же не скажет Европа. Что вполне реально. Европейским лидерам будет сложно объяснить своим избирателям отказ Украины от мира за полшага до него. Так что, независимо от того, читают или нет наш форум "ті хто приймають рішення до якої саме верби воювати, останньої чи передостанньої", общественным мнением они точно интересуются. А это самое "общественное мнение" формируется, в частности, и нашим форумом.
То, что мобилизация необходима и обязательна до момента заключения мира, сомнений не вызывает. Если росс. армии удастся прорвать фронт и заметно продвинуться, то условия мира будут хуже и, возможно, значительно хуже. В возможности рекрутинга сегодня не очень верю. Был предложен контракт 18-24. На мой взгляд, условия вполне приличные. Попробовал найти данные о результатах, не удалось. Кроме апрельской цифры 500 человек больше ничего нет. Видимо, больших успехов не достигли. Иначе о них сообщили бы. Принудительная мобилизация тоже даёт не очень хорошие результаты. Это подтверждают все свидетельства армейцев. Почти везде нехватка лс. А тут рассказывают: "Пойду, когда будет необходимость". Я, простите, больше верю тем, кто честно говорит, что не хочет/боится воевать, чем тем, кто рассказывает о "необходимости". Я уже давно писал: если нет готовности народа защищать родину, то войну надо скорее заканчивать, пока есть хоть какая-то армия, а не ждать, когда погибнут/будут ранены/разбегутся те, кто пока ещё воюют. Качество солдат ухудшается и я не верю в то, что опыт тех, кто пока выжил и до сих пор воюет, компенсирует это. Не знаю, откуда берутся сказки, что ВОВ выиграли те, кто воевал с начала войны, выжил и "приобрёл опыт". В реальной жизни очень мало было людей, кто прошёл всю войну от границ до Сталинграда и потом до Берлина.
Армия совершила подвиг, но нельзя требовать от людей непрерывный подвиг на протяжении многих лет. Наша война уже длится дольше, чем ВОВ. Сколько ещё? Даже в ту войну части при потерях отводили в тыл на переформирование и заменяли свежими. Сейчас я о таком не слышал. Пополняют на передовой и воюют одни те же. Возможно, ошибаюсь, тогда пусть меня поправят.
Писал долго. Очень долго. Исключительно из уважения к вам. Хотелось быть убедительным и правильно понятым. Не знаю, насколько удалось.
P.s. БОльшая договороспособность и готовность к уступкам до 24.02.22, думаю, были бы полезнее для Украины чем то, что произошло. Хотя тут высказывались мнения, что "зато мы избавились от балласта, стали сплочённее, стали справжньою Україною" и т.п. Слишком много потерь. И людских, и материальных, и территориальных. Посмотрим ещё, когда и чем закончится.
ЛАД написав: Хотя тут высказывались мнения, что "зато мы избавились от балласта, стали сплочённее, стали справжньою Україною" и т.п.
оця "згуртованість" є самим гіршим що трапилось за цей час. Не матеріальні втрати і не людські а перетворення народу на стадо.
перебільшуєш,( про стадо)
те що нація перші пів року "виглядала згуртованою" теж перебільшення поясню чому: кількість ждунів у районах за 100-200км від лінії фронту всі 4 роки залишається стабільною? питання чому? -відповідь тому, що ніяка пропаганда вже не здатна вплинути на прихожан упц мп і бувших комуняк(які від партії перекинулись до церкви)-для них немає в цьому великої різниці (головне це "
столица нашей родини москва
") чому тебе засмоктало в те болото(вигребну яму) досі не зрозуміло, народився ти пізно і не міг бути комунякою, чи тебе батьки так виховали)
-кількість патріотів зросла значно в перші місяці (березень-травень 2022), але їх не було навіть 30%(а до війни менше 15%), але вони були пасіонарні особистості, воювали завзято, робили багато значного (тобто вони діяли за тих 60-70% , хто "затихарився", чи за гроші виїхав і мовчав, а може два рази вийшов з банерами на вулиці Берліна, Варшави, Нью-Йорка)
-скільки зараз в Україні
непатріотів
-сказати важко, але їх досить багато і причина не тільки в любові до руського мира, причина в тому, що вони (деякі) ніколи не ходили на вибори, тому вважали, що це їм не цікаво, вони переважно не довіряють ні місцевій владі, ні центральній-але при тому бажають мати всі блага для життя як в багатих країнах світу(тепло, газ, енергію, прибрані вулиці, нову бруківку, коштовну ялинку(з гірляндами), а не те, що зараз), вони виходять блокувати вулиці після 48 годин без енергії , але мовчать, знаючи, що у мера 6 замів з окладом 70-90к грн. ці люди досі вважають що електрики немає, не тому що раша знищила підстанції, а тому що мєр(який не має відношення до ДТЕК) продає все в Румунію(чи Молдову)