це про те що вже третій рік "за ким поле бою - у того всі тіла" в одну сторону, а в 2023 дехто навіть після провалу контрнаступу надував щоки.. Як форумчани так і державні мужі
|
|
|
Додано: Сер 07 січ, 2026 08:55
це про те що вже третій рік "за ким поле бою - у того всі тіла" в одну сторону, а в 2023 дехто навіть після провалу контрнаступу надував щоки.. Як форумчани так і державні мужі
Додано: Сер 07 січ, 2026 09:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
знову брехня...контрнаступ був приречений з початку, тому що почався на 6-7 місяців пізніше ніж було доцільно починати, а в цілому це була переоцінка власних можливостей
і недооцінка ворога (Зеля глумився над Порошенко за Іловайськ, а в 2023р вийшло значно гірше-поклали за просування на 10-15км самі боєздатні підрозділи, так само як і запізнились з виводом підрозділів з курської області на 2 місяця як мінімум).
Додано: Сер 07 січ, 2026 09:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Шото трансгендер, ни дня ни защищавший батькившину по ВУС, а протренькавший только керосин и лётные часы, оплаченные моими налогами, на искусство чётенько возить вагнеровцев на охоту на слонов и львов с гвертольёта, разошёлся не на шутку.
Наверно Мариняк приснился, и во сне за чёлку тащил его далеко не в офицерский буфет отметить встречу.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|