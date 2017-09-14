Ви частво евакуйовуєте тіла русні? Як ви дщумаєте, скільки тіл вдалося евакуювати з Мирнограду?
Цифри в обмінах до співвідношення втрат не мають жодного відношення.
|
|
|
Додано: Сер 07 січ, 2026 10:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ви частво евакуйовуєте тіла русні? Як ви дщумаєте, скільки тіл вдалося евакуювати з Мирнограду?
Цифри в обмінах до співвідношення втрат не мають жодного відношення.
Додано: Сер 07 січ, 2026 11:09
Особо ничего.
Но и ничего не случилось для такого пессимистического вывода.
Додано: Сер 07 січ, 2026 11:59
По советской классификации войны бывают справедливые и несправедливые.
С нашей стороны война справедливая - кроме денег есть идея защиты родины.
В РФ в начале войны продавали идею "помощи братскому народу" + "борьба с нацизмом". Идеи изначально так себе, что сегодня, даже не знаю. Похоже, осталось основное - деньги, без лишних "идейных" украшений
Лишив за собою. Но хоть себе разрешил. Но уже писал - других возможных и не осталось.
Да, Европа за продолжение войны (не все, но многие). США против. Задача - "пропетлять между капельками", как говорил Кравчук. Посмотрим, как удастся.
При чём тут католицьке різдво не очень понял - в РФ католиков почти нет. Или вы о чём?
Переговоры на базі спільних інтересів ведутся при создании совместного предприятия. Откуда возьмутся спільні інтереси во время войны, тем более, когда ни одна из сторон не добилась желаемых результатов? А зв'язки з росіянами обрублены уже давно, сегодня уже и рубить нечего.
Це якщо дуже спрощено.
Спасибо, что уже признали нереалистичность требования границ 22.
А что касается переговоров, моё личное мнение, их не надо было прекращать весной 2022. Прямые переговоры с РФ сегодня, по-моему, возможны только в варианте финляндизации. Но ширнармассы этого не поймут и не поддержат. А своего Маннергейма с соответствующим авторитетом, чтобы их убедить, у нас нет. Правда, лично воевать эти самые ширнармассы тоже не хотят. Видимо, мечтают, что кто-то принесёт им границы 22 на блюдечке с золотой каёмочкой.
Додано: Сер 07 січ, 2026 12:04
а до чого ті цифри мають відношення? До кількості народжених хлопчиків в києві в новорічну ніч?
Ви передьоргуєте. Заводите розмову туди про шо говорити не можно. Русню не евакуйовують з мирнограду? а трупи нашої піхоти значить ми евакуйовуєм з позицій мирнограду?
Весь південь окрім нашого укріпрайону сплошна сіра зона або як щас модно кілзона. Скоро буде евакуація дронами по повітрі. Сирський казали.
Додано: Сер 07 січ, 2026 12:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Возможно вывод сделан из следующих фактов:
- декларация предполагает размещение в Украине войск НАТО, что является недопустимым условием для подписания мира с точки зрения рф.
Т.е. просто вписывается в мирный план условие, при котором рф практически гарантированно откажется от подписания...
- декларация подписана только Украиной, Францией и Великобританией.
Но значительная часть обязанностей по ней на США, которые не подписали декларацию.
Додано: Сер 07 січ, 2026 12:07
"покращення переговорних позицій" вряд ли возможно.
Но, может быть, США удастся смягчить требования Путина. Или договориться с Китаем, чтобы те объяснили Путину.
Но даже сегодняшние условия Путина не равнозначны капитуляции. Во всяком случае, то, что озвучивается в СМИ. При капитуляции он потребовал бы гораздо больше.
Додано: Сер 07 січ, 2026 12:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я до того, що Мирноград за русньою. І евакуацією всіх тіл займаються 3,14***. І наших, і своїх. Відповідно, в них тіл наших бійців буде значно більше для обміну. До співвідношення втрат це не має жодного відношення.
Про співвідношення втрат говорити не буду.
Додано: Сер 07 січ, 2026 12:18
Мерц сказав щось типу "нічого генофонду тікати у Європу, прошу пана Зеленського забезпечити участь молоді у військовій службі"
З цього випливає:
- ЄС цілком і повністю підтримує героїчну боротьбу за "свободу та демократію"(точніше за безпеку ЄС) і без проблем пожертвує не тільки молодим генофондом а при потребі і укр.жінками
- ЄС демонструє лояльність до Зеленського: гроші та особиста безпека/підтримка в обмін на мобресурс
- ЄС не тільки не помітить а навіть прямо підштовхне до ще більшого безпредела стосовно мобресурса в Україні
- легко прослідкувати по таким заявам рівень нашої незалежності/суверенності/субєктності
- печально що інтереси укр.влади та ЄС будуть збігатися "до останньої верби", і ці інтереси йдуть повністю в розріз з "Життя, здоров'я, честь, гідність та безпека громадян є найвищою соціальною цінністю в Україні"
Востаннє редагувалось Letusrock в Сер 07 січ, 2026 12:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 07 січ, 2026 12:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
справа в тому що у закінченні війни не зацікавлений ніхто у світі, крім можливо укр.чоловіків (незаброньованих і в Україні) та їх родин.
Наприклад партнери з ЄС який виберуть варіант:
а) війна закінчується через місяць на поганих для нас умовах і є велика ймовірність що частина рос армії підтягнеться ближче до Сувальського коридору/ кордону білорусі / Калінінграду щоб кошмарити ЄС
б) продовжується героїчна боротьба лопатами до останнього, до 2035 року лінія фронту біля Збруча, загинули ще пару млн людей, воюють жінки, східніше Львова світла нема. в тилу 1 млн поліцаїв і тцк викрадають все живе що рухається на 2 ногах незалежно від статі та віку.
Поклавши руку на серце скажіть хто з партнерів в ЄС вибере варіант 1. Хочу посміятись з цього клоуна
Додано: Сер 07 січ, 2026 13:03
Насколько понял, на территории Украины предусматривается только размещение складов с оружием и небольшого количества специалистов (типа военных советников).
Саму декларацию, к сожалению, не видел. И то это прописано, насколько понял , только в 3-сторонней декларации.
Декларация подписана, насколько понял, многими европейскими странами.
Кроме того, Украина, Франция и Великобритания подписали отдельную декларацию, которая не совсем декларация:
Стармер в своём заявлении тоже говорит о Декларации о намерениях. Его заявление можно посмотреть здесь -
|