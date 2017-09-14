Не буду обсуждать степень нашей сегодняшней независимости, интересы Европы понятны, но решение о подписании договора о мире принимать нам.Letusrock написав:
справа в тому що у закінченні війни не зацікавлений ніхто у світі, крім можливо укр.чоловіків (незаброньованих і в Україні) та їх родин.
Наприклад партнери з ЄС який виберуть варіант:
а) війна закінчується через місяць на поганих для нас умовах і є велика ймовірність що частина рос армії підтягнеться ближче до Сувальського коридору/ кордону білорусі / Калінінграду щоб кошмарити ЄС
б) продовжується героїчна боротьба лопатами до останнього, до 2035 року лінія фронту біля Збруча, загинули ще пару млн людей, воюють жінки, східніше Львова світла нема. в тилу 1 млн поліцаїв і тцк викрадають все живе що рухається на 2 ногах незалежно від статі та віку.
Поклавши руку на серце скажіть хто з партнерів в ЄС вибере варіант 1. Хочу посміятись з цього клоуна
Если нам удастся добиться подписания не "Декларации о намерениях", о которой я написал выше, а юридически обязывающего Договора о помощи, к тому же подписанного ещё и США, то, думаю, Договор о мире мы подпишем.
Но пока это всё вилами по воде. Как и условия мира.
Ждём дальнейших действий США.
P.s. И в окончании войны заинтересованы не только "укр.чоловіки (незаброньовані і в Україні) та їх родини". Точнее, они, но это практически почти весь народ Украины.
+ те, кто не входит в эту категорию, но кому надоели регулярные прилёты и отключения света.