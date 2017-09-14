Віце-спікер парламенту Франції Клеманс Гетте заявляє, що винесе на обговорення питання про вихід її країни з НАТО. Про це пона написала на своїй сторінці в Х.
"Сполучені Штати Трампа викрали главу держави у Венесуелі. Сполучені Штати Трампа підтримують і надають військову допомогу геноциду у Палестині. Сполучені Штати Трампа – загроза для Гренландії через можливу збройну анексію. Сполучені Штати Трампа бомблять народи, повністю порушуючи міжнародне право," - сказано в дописі Гетте.
"Більше ніж будь-коли виникає питання про участь Франції в Організації Північноатлантичного договору, військовому альянсі, який керується і обслуговує США. Я подаю пропозицію резолюції щодо планового виходу з НАТО, починаючи з виходу з її інтегрованого командування", - підсумувала вона.
Відповідає. А він був? На танкерах знайшли зброю? Якшо були такі повідомлення, то, будь ласка, посилання. Чи вам так просто закортіло?
ЛАД, навіть якщо ви пенс але на кордоні у вашому чумудані сплила наркота у вас великі проблеми ) тут десь так само ) 5 танкерів тіньового флоту за тиждень, американці спочатку юридично все оформлять у максимальній кількості міжнародних договорів, а потім використовують силу. Це і є різниця. Мадуро спочатку отримав за підписом блондинки яка є прокурором США орден за незаконний обіг наркоти, а вже потім була вистава. З Гренландією дивимось, там орден ніхто не дасть, то є проблема не для Трампа, але навіть цей великий завершувач війн не ризикує своєю дупою дуже сильно за законами США. Поки що... ) Може і ризикнути...
У меня наркоту никогда не находили. Хорошо прятал. Что тут "так само", не понял. Остальное тоже не понял - где и что "американці спочатку юридично все оформляли"?
prodigy написав:ЛАД
Пока нас согласятся принять в НАТО, глядишь, вступать некуда будет.
ЛАД написав:Напомню, что разговор начался именно с геополитики - с того, что я назвал операцию США по похищению Мадуро актом агрессии, а морскую блокаду и захваты судов применением права силы, а не "силы права".
Нагадаю Ми лупимо по торговим судам педерації всюди куди можемо дотягнутись... Це піратство? чи тероризм? Надіюсь ти погодиться що це НАШЕ ПРАВО на ЗАХИСТ Крок №2 В педерації є СОЮЗНИК -венесуела, яка допомагає педерації нас обстрілювати шляхом зміцнення економіки педерації В нас є Союзник США який зміцнює нашу економічну і безпекову стійкість..
ЩО заважає США (як нашому союзнику) обмежити дії венесуели(союзник педерації) І як ці обмеження повинні сприймати МИ ?
prodigy написав:ЛАД
Пока нас согласятся принять в НАТО, глядишь, вступать некуда будет.
Це ж треба бути таким впертим Франція вийшла з військової частини блоку НАТО ще за часів Де-Голя в 1966 році вікіпедія
На початку 1966 року французька влада оголосила про остаточний вихід із військової структури НАТО і заявила, що всі об'єкти Альянсу, а також об'єкти союзних військ Центральної Європи повинні залишити територію Франції якнайшвидше, але не пізніше квітня 1967 року[8].
Незабарившись, Північноатлантична рада ухвалила рішення щодо переведення всіх стратегічних об'єктів з Франції в інше місце. Допомогу миттєво запропонувала Бельгія[9]. У вересні цього ж року 14 країн-членів Комітету оборонного планування вирішили, що штаб Верховного головнокомандувача об'єднаними збройними силами НАТО в Європі буде перенесено з Парижа до містечка Касто поблизу Монса (Бельгія). На будівництво нового приміщення для штабу було відведено вкрай мало часу, проте будівництво було завершено у визначений термін і 31 березня 1967 року відбулась офіційна церемонія відкриття штабу.