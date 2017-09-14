Додано: Сер 07 січ, 2026 15:03

candle645 написав: Звісно на курсах для сержантів/прапорщиків СС (Совіцького Союзу) до тебе не довели, що ПДВ з"являється саме в момент продажу товару. Поки не з"явиться покупець (вірніше його гроші) - товар це просто складські неліквіди.

Звісно для великих платників ПДВ так і не довели що ПЕРЕД тим як йому щось ПРОДАДУТЬ - продавці також є ПОКУПЦЯМИ товарів/послугТому розшифруй мені як так виходить наприклад при продажу хліба на 100 грн.Ти коли купуєш там написано- і ти це ПДВ приписуєш собі....Але коли я купую за 90 грн на хлібзаводі те що продаю тобі, то хлібзавод мені виписує накладну в якій ві я плачу 2 грн в податковуАле коли хлібзавод купує на млині муку і електрику в обленерго на 60 грн то йому виписують накладнуі млин платить 5 грн в податковуАле коли млин купує в селянина зерно за 48 грн то селянин виписує млину податкову накладнуі селянин платить 2 грн в податковуАле коли селянин вирощує хліб він купує трактор/паливо/міндобрива на 36 грн де йому виписують накладнуі ті хто продали селянину платять 6 грн в податковуТаким чином ВСІ покупці КРІМ тебе БО ТИ НЕ ПЛАТНИК ПДВ ( чи платник і маєш свідоцтво ?)Якщо не маєш - то ти аферюга який хоче примазатись до платників ПДВ з свідоцтвамиЯкщо маєш - то чи ХОЧ раз ти виставляв податкові чеки з магазину коли собі хліб купував?...То що виходить?Всі покупці за свої сплатили ПДВ 17+15+10+8+6=56 грн ?Будеш мати час - розберись з цією геніальною схемою..А коли розберешся - то спробуй пояснити наступнеАле коли я виплачую зарплату людині - то я на суму на руки+всі податки з зарплати (ЄСВ+ПДФО+Військовий)виплачу ПДВ з цих сум І на хлібзаводі, млині , і сільськогосподарському підприємстві..І от коли до ТЕБЕ це дійде - то думаю що ти підеш до гетьманцева і будеш ЙОМУ розповідати про те що ПДВ це не податок на зарплату і що цей податок платять хитровимахані програмісти які отримують офіційно 100000 з яких платять 7000 грн , а не продавці Будівельника, які для того щоб отримати 16000 на руки - повинні ЗАРОБИТИ 26000(мінімум, це якщо Будівельник меценат і дотує роботу торгової точки з якихось інших доходів)Як розберешся - повертайсяА поки не розібравсяСиди і не звизди.ПСпоки ТИ отримуєш зарплату з МОЇХ податків - то ТИ мусиш думати як краще мене захистити , а не нагнути.Дійшло?