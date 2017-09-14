ЛАД написав:В 1944 они воевали с СССР? Были какие-то боестолкновения?
Воювали ще як. Інтенсивність боїв була не менша ніж в 39/40. Правда менше часу - 3 місяці(з червня по вересень). Червона армія відгрібала, аналогічно 39/40. Хоча це вже було літо а не зима. Але очевидно шансів довго триматись у них не було, тому підписали мир(капітуляцію по-нашому).
Господар Вельзевула написав:Ну,как я и предсказывал,Днепр с областью потушили наглухо, причем хз чем,взрывов не слыхал,о блекауте узнал из Тредс. Начинаем выживать, через два-три дня настоящие морозы. В интернетах стогін и панічні настрої. Жаль, не подумал поставить себе старлинк, когда у провайдера сядет батарейка, будет весьма скучно. Олію,кстати, уже пособирали, быстренько справились,молодцы. Хотя это был весьма дурной знак.
Отопление тоже пропало? Сочувствую. Будем надеяться, что быстро восстановят.
Я тебе говорил уезжай.
В Днепре коллапс. Жители начали массово скупать воду в магазинах
Это мы уже не раз проходили. А что всё же с отоплением? Есть или тоже пропало?
Президент Дональд Трамп заявил, что Венесуэла будет «покупать ТОЛЬКО товары американского производства» на доходы от сделки, в рамках которой страна передаст США до 50 миллионов баррелей нефти.
«Эти закупки будут включать, помимо прочего, американскую сельскохозяйственную продукцию, а также лекарства, медицинские приборы и оборудование американского производства для улучшения электросети и энергетических объектов Венесуэлы», — заявил Трамп в сообщении в социальных сетях. «Иными словами, Венесуэла обязуется вести бизнес с Соединенными Штатами Америки в качестве своего главного партнера».
ЛАД написав:В среду США захватили нефтяной танкер под российским флагом, за которым следила российская подводная лодка. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что операция была направлена против судна «с сомнительной репутацией», связанного с сетями обхода санкций России и Ирана. ........ Британское правительство заявило, что танкер Bella-1, переименованный в Marinera, находится под санкциями США в рамках контр-иранских санкций.( )
москалі пишуть наступне:
Вооруженные силы США захватили два нефтяных танкера в международных водах. Один из них — российский танкер «Маринера», который шел из Венесуэлы в Россию. Ему на помощь шла подводная лодка, но не успела.
Первым был захвачен танкер «Маринера», две недели уходивший от погони. Ранее танкер назывался Bella 1 и в 2024 году попал под американские санкции из-за перевозки иранской нефти. 20 декабря он отошел от берегов Венесуэлы под панамским флагом. Как отмечает The Wall Street Journal, танкер шел пустым. В Карибском море его попыталось перехватить судно береговой охраны США.
Экипаж, состоявший из граждан России, Украины и Индии, отказался подчиняться требованиям американцев и начал уходить от преследования. Уходя от погони, члены экипажа нарисовали на своем борту флаг России. Через несколько дней судно было переименовано в «Маринеру» и внесено в Российский морской регистр судоходства. Тем не менее, американские военные суда продолжали погоню.
шо за маячня , его на чём преследовали ,на лодке с вёслами ?
BIGor написав:Ну тут вже кожен коваль свого щастя, Німеччина теж дає ПМЖ і громадянство працюючим, навіть швидше ніж в Польщі.
Це правжа. Швидче ніж у Німеччині нема ніде. ПМЖ за 21 місяць. З кваліфікованою роботою і дохожом від 49000 якщо не помиляюсб. ПМЖ фактично це безстрокове перебування. ВНЖ (блу кард європейський) українці отриували по різному. Фактично від 2-3 місяців від подачі зразу після початку кваліфіклваної роботи. І до 1.5 року якщо тупить або саботує роботодавець
А в нас звязок пробився. Світло на генераторах є. Тільки води нема і тепла. Миюсь хімічним душом, достатньо стакана води. Так шо купляйте хімічні замість води . А ще спирт і тушонку замість гречки. Ну й не забуваєм засуджувати агресора.
Скоріше шахедами, реактивними. Летять тихесенько, а вибихи то від погоди звук залежить. У нас іноді навіть не встигають розчехлити кулемети
Але ж "все під контролем"
Понад 1500 протишахедних дронів на добу — у грудні‐січні Міноборони вийшло на високий середній показник у постачанні перехоплювачів для війська. Це дозволило суттєво наростити спроможності підрозділів у протидії повітряним цілям на різних рівнях — від переднього краю до захисту тилових регіонів.