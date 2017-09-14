Всі 20 членів екіпажу — це одесити, які закінчили Одеську Морську Академію.
Якщо працює в тіньовому флоті, то мабуть не підпадає під перелік постанови, яка дає право на виїзд? Принаймні у пілотів тільки світлі контракти дають право. У кого сірі - ті не повертаються, бо більше не виїдуть
Якось питав знайомого капітана, він сказв шо теоретично може повернутись та виїхати взад, але не ризикує. Мені цікаво чому наповнювачам бюджету валютою, крім моряків, пілотів, неможна виїхать у офіційне відрядження. Не підписаний вигідний контракт, після чого валюти в країні більше не стане.
Бачили відео як тернопільський тцкшник Дячук Вадим, знімає впійманого цивільного з розбитим лицем на задньому сидінні і погрожує йому ще раз в"є...ати? Цей Дячук здоровий 25 річний накачаний амбал, колишній мент, майстер спорту по важкій атлетиці, по обличчю видно що інтелектом не обтяжений. Пардон я мав на увазі що це важкопоранений в боях, тричі контужений інвалід без ноги, як і більшість "ветеранів" бусиків тцк
мені теж, чим вони кращі від комбайнерів і викладачів математики?
Президент Дональд Трамп заявил, что Венесуэла будет «покупать ТОЛЬКО товары американского производства» на доходы от сделки, в рамках которой страна передаст США до 50 миллионов баррелей нефти.
Це скільки в танкерах, якщо середній танкер перевозе 2 лимона барелей? Зараз за добу Венесуела постачає лимон барелів.
Але я не зрозумів "К вопросу о...", це до питання чого, єщьо нє вєчєр? US Force вже почали гвалтувать венесуелок, розстрілювать венесуельців, красти їхні унітази, вивозить дітей на Аляску для перевиховання, по містах запускать тисячі КАБів, дронів, балістичних ракет, знищувать електростанції?
Интересно мнение капитана первого ранга Флинта(Продиджи) по поводу тех 20ти наших сограждан на том танкере. И они явно по возрасту в партячейке мореходки доносы на сокурсников не писали, не успели то время застать, то есть идейно работать на "Славу-с-КПSS"(точнее ФСБ-едросню) врядли могли.
Може тим що комбайнером Вадік стати зміг, а пілотом ні? 😅
барабашов написав:Интересно мнение капитана первого ранга Флинта(Продиджи) по поводу тех 20ти наших сограждан на том танкере. И они явно по возрасту в партячейке мореходки доносы на сокурсников не писали, не успели то время застать, то есть идейно работать на "Славу-с-КПSS"(точнее ФСБ-едросню) врядли могли.
Не кажіть ніхто барабашову, що ФСБ і Венесуела трохи в різних кінцях світу. А чим ДО них займалось це судно, одеситів не обовʼязково має цікавити