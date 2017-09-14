Додано: Чет 08 січ, 2026 20:48

Коли агресору починають водити прутнем по губам всі кому не лінь -це подобається...

Лад- що там з роССійським танкером , який спочатку йшов від Ірану в сторону Венесуели , потім коло Венесуели розвернувся і пішов в сторону Мурманська.. і був захоплений американцями?

Брат виконуючої обовязки президента Венесуели він же друга людина в країні заявив про звільнення політичних вязнів як венесуелців так і з інших країн

Лад - що там з Іранським режимом айятол?



Педераційники думали що ЇМ все можна, а інші будуть по правилам..



От тепер нові правила.



ПС

Те що Дніпро отримає енергію я ні на хвилику не сумнівався , тим більше що переконаний ПЕРШИМИ зранку затарахкотіли генератори маленьких магазинчиків

Першими зранку тротуари почали розгрібати від снігу працівники і власники цих магазинчиків...



І згадую Шейтельмана, як він казав

Педерація напала, я вийшов у двір , а дівчинка продає каву ....