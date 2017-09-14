Додано: Чет 08 січ, 2026 23:44

flyman написав: а хто казав, що морські це такі як авіа тільки морем і це вчив? а хто казав, що морські це такі як авіа тільки морем і це вчив?

Ніхто. Бо казав інше. І це дійсно так.Так, коректно говорити, що міжнародне морське право та міжнародне повітряне право справді перекликаються (або мають значні подібності та взаємозв’язки). Це визнана позиція в доктрині міжнародного права, оскільки обидві галузі регулюють використання “відкритих” просторів для навігації та мають спільні історичні корені, принципи й точки перетину.Основні точки перекликання• Принцип суверенітету над територіальними просторами — Обидві галузі визнають повний і виключний суверенітет держави над своїм територіальним морем (до 12 миль) та повітряним простором над сухопутною територією й територіальним морем. Це закріплено в Чикагській конвенції про міжнародну громадянську авіацію 1944 р. (ст. 1) та Конвенції ООН з морського права 1982 р. (UNCLOS, ст. 2).• Свобода в “відкритих” просторах — Над відкритим морем (high seas) діє свобода судноплавства (для кораблів) та свобода польотів (для літаків). Цей принцип походить з історичного звичаєвого права свободи відкритого моря (mare liberum) і застосовується аналогічно до повітряної навігації. Свобода польотів над відкритим морем прямо передбачена в UNCLOS (ст. 87), а також випливає з Женевської конвенції про відкрите море 1958 р.• Режими проходу/прольоту — У міжнародних проливах, архіпелажних водах та інших зонах UNCLOS регулює не тільки морський прохід суден, але й транзитний проліт літаків (наприклад, ст. 38–44 про транзитний прохід через проливы, ст. 53 про архіпелажні морські коридори, де дозволяється швидкий проліт). Таким чином, норми морського права безпосередньо впливають на повітряне, визначаючи режим повітряного простору над певними морськими зонами.• Взаємодія та вплив — Статус і режим повітряного простору над морськими просторами часто визначається саме морським правом (UNCLOS), а не виключно повітряним. Аналогії з морського права (наприклад, принцип невтручання, допомога в біді) застосовувалися при формуванні норм повітряного права. Обидві галузі взаємодіють з іншими (наприклад, з космічним правом на вищих висотах).• Відмінності, що не заперечують перекликання — Повітряне право більше акцентує на суверенітеті (немає “невинного проходу” для літаків через територіальний простір, на відміну від кораблів), а морське — на зональному поділі (ІЕЗ, континентальний шельф). Але це саме відмінності в деталях, а не відсутність подібностей.Отже, фраза про “перекликання” є цілком коректною та часто вживається в юридичній літературі для опису цих зв’язків. Якщо ви маєте на увазі конкретний контекст (наприклад, певний випадок чи документ), можу уточнити детальніше!