Додано: П'ят 09 січ, 2026 00:47

Мне нравится, когда советский прапор, доблестно служивший в окупаційній армії в ГСВГ за неплохую по советским временам зарплату и ушедший из армии, когда его перевели обратно на территорию страны оккупанта, где платили значительно меньше.

Когда доблестный оккупант за несколько лет службы в окупаційній армії не выучил местный язык. А зачем оккупанту это надо?

Когда этот же прапор, сидящий в глубоком тылу, куда за 4 года, может, 4 раза что-то прилетело.

Когда знаток экономики, не способный понять, что НДС платит не он, а его покупатели.

Когда знаток истории к разговору о советско-финской войне зачем-то приплетает сегодняшнюю нашу.

Когда владелец генделика записывает себя в 5% украинской "элиты".

Когда человек, съездивший туристом в Доминикану берётся рассуждать о тяжёлой жизни эмигранта, который должен арендовать квартиру, не понимая, что после оплаты этой аренды у него остаётся денег на жизнь больше, чем было здесь после оплаты ЖКХ.

Когда этот патриот учит меня родину любить и поважати мову и начинает клеить ярлыки.



Могу посоветовать только одно - иди в армию вместе с сыновьями. Может быть в ЗСУ его научат нормально общаться, а не рассказывать, что он до чего-то там не хочет "опускаться". И, может быть, там он поймёт, что не язык определяет патриотизм человека.

Мой зять чисто русскоязычный и українську мову знает очень неважно. Он служит в подразделении, где основная масса україномовні, причём были такими всегда, а не после 2022. И никаких проблем не возникает. Ни одна с*** его этим не попрекнула. И в армию он пошёл не по повестке, а сам, предварительно за свои деньги подготовившись. Не захотел прятаться по подворотням от мобилизации и пугаться ТЦК. Подписал 3-летний контракт (понятно, не 18-24), прекрасно понимая, что пока война не закончится, никто его через 3 года не демобилизует.

В Харькове такой блекаут, как в Днепре и Запорожье уже не в первый раз. Когда 2 дня назад прилетело в ТЭЦ, хорошо прилетело, 5 раз подряд, говорят Торнадо-С (до Львова, к счастью, не долетает), то теперь на объекте круглосуточно очень яркое освещение. Думаю, идут восстановительные работы. Сегодня уже освещения поменьше.

И я значительно больше уважаю наших энергетиков, которые круглосуточно работают, чтобы обеспечить нормальную жизнь города, чем самовлюблённого и пихатого владельца львовского генделика, агитирующего за "экономическое бронирование" и незламність (сидя в 1000 км от фронта). И мне глубоко плевать, на каком языке они разговаривают (скорее всего, на русском).