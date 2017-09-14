Додано: П'ят 09 січ, 2026 01:55



А насчёт матросов я вам привёл пример - если лётчик вдруг изменит маршрут, кто-нибудь возложит ответственность на стюардессу?





Я доволі точно (я думаю ви бачите, що «тапілі в тісє» просто займається тролінгом , сам придумав і сам розказує про «зналі что в трюмах нефть», я ні слова про знання екіпажем про нефть не казав ) вказав які саме дії можуть бути висунуті матросу як звинувачення: зміна (фізична) реєстраційних даних судна в процесі походу. Не зміна курсу.Якщо вам дуже хочеться приклади з стюардом, то це якби він особисто на одній з проміжних посадок виконував розпорядження КВС перемалювати прапори на фюзеляжі, змінити номерні реєстраційні знаки на ньому. Або забризкав фарбою і приховав їх.Щодо відповідальності матросів саме за перевезення санкційної нафти - я ще раз вам кажу, що якщо команду набирали в саме тіньовий флот, то команді про це обовʼязково сказали. І отримали їх як мінімум усну згоду. І пояснити, які плюси вони отримають.І хоч ви для чогось розказуєте що «міжнародне повітряне і морське право переплітається, але інше», але сама ідея займатись перевозками чимось в темну не нова. Все це є і в авіації. І кожен, від льотного екіпажу до останнього механіка прекрасно знаєкоманда працює. Бо вимагають зовсім інше , ніж робота в світлу: не ставити зайвих питань, робити те, чого не робили б , зате ніхто з екіпажу не питає наприклад за протерміновану медицину (огляд) чи несвоєчасні періодичні курси кваліфікації.В темну екіпаж для незаконної діяльності використовувати - це шлях в нікуди. Всі все бачать. І всі все знають.