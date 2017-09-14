RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16390163911639216393
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 02:16

ЛАД

Некий процент «шахедов» они сбивают. Но мы видим, что очень много, к сожалению, долетает до Харькова


Дивно що перед Харковом взагалі щось збивають. Він по суті приірнтовк місто, «Герард» там проживе 2 години , якщо його там розмістити.
D44 маніпулює, мовляв куєву тучу доонів-перезоплбвачів, а у нього в сумському прикордонні все літає і гуде.
Ну так пускові для дронів-перехоплювачів і не будуть біля кордону на відстані fpv. Думаєте він не розуміє цього, закочуючи істерику?


Надеюсь, вы не станете доказывать законность действий США, если они действительно решат отжать у Дании Гренландию?


Давайте говорити про конкретні дії про які я кажу , без «грет тунберг»
А то як у ваших опонентів «все радянське погане», так у вас інше збочення «все що робить США - погане».
Не знаю як ви собі уявляє морехожденіє і воздухоплаваніє, але в 21 сторіччі ніхто у великій комерційній авіації і морському флоті не може на свій розсуд малювати на собі будь які знаки , вимикати транспортери і тд. Це не в сільському ставку на плоту з пластикових баклажок. І якщо США нарешті вказали кацапам, що існують правила , так це прекрасно.

А то ви однією рукою пишете (виходить що невпевнено і нещиро) «як погано що санкції примудряються обійти «, а іншою «ай-яй -яй, хіба ж можна так з порушниками санкцій??»
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17540
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2557 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 02:26

Hotab
Возможно, вы правы.
Совершенно не знаком с вопросом, обсуждать не могу.
Абсолютно не знаю, как может/должна осуществляться смена флага или курса.
Но второй задержанный танкер M Sophia регистрацию не менял. Как был под панамским флагом, так и остался. Единственное обвинение (пока?) перевозка венесуэльской нефти.
Это запретили только и именно США, своим решением.
Так же, как сейчас Трамп "приказал" продавать нефть только США и за вырученные деньги покупать только американские товары.
По мнению Water"а это не агрессия, т.к. не бомбили энергосистему и чечено-буряты не подвергали опасности ничьи зады.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38216
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 02:36

  ЛАД написав:
Мой зять чисто русскоязычный и українську мову знает очень неважно. Он служит в подразделении, где основная масса україномовні, причём были такими всегда, а не после 2022. И никаких проблем не возникает. Ни одна с*** его этим не попрекнула. И в армию он пошёл не по повестке, а сам, предварительно за свои деньги подготовившись.

а він правда в зсу? І не чтіть святість львівської налівайки? :lol:
Чув я пару раз мовні дебати)
в армію попадають з того ж тилу і говна в людей в головах вистачає. просто коли твоє життя залежить від ближнього то якось стає понятно даж крайньому дибілу, що свій чужий визначається не мовою а цвітним скотчом :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4381
З нами з: 24.06.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 03:00

ЛАД

второй задержанный танкер M Sophia

Звинувачувався в тіньовому флоті РФ , возив їх нафту, вимикав транспортер і перевантажував з судна на судно де інде. . Для вас недостатній аргумент??

Доречі оце перевантаження нафти десь у морі з судна на судно , може матросікі про це не знають?)
Або те що вони будуть місяцями без транспондера , теж матросікі не знали, не сказали мамкам і дружинам «не хвилюйся, нас не буде видно , але у нас все ок, просто ми прізраки»?? Ви вірите в це? Хай «тапілі в тісє» корчить з себе, але ж ви не можете не розуміти.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17540
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2557 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
  #<1 ... 16390163911639216393
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 186583
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 387435
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1090518
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.