Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 14:28

  buratinyo написав:
  Xenon написав:
Залужный:

россия не готовится к завершению войны, она готовится к длительному противостоянию.

Мы видим интенсивную войну на истощение с бешеным научно-техническим прогрессом. И обстрелы минувшей ночью — очередное тому подтверждение.


Это, по ходу, Залужный только недавно из Лондона смог понять? Или таким тезисом напомнил о себе перед выборами в Украине?

Да, это мы все уже четко наблюдаем как война превратилась в долгосрочную. Война затянулась, военных успехов почти нет. Без помощи иностранных вооруженных сил отразить агрессию невозможно, получается лишь задерживать наступление оккупанта.

В этой связи мне бы хотелось конструктивно рассмотреть продолжение темы "пленения Мадуро за 3 часа" в контексте реакции кремля и всей росии. Надо было сделать это раньше, так как часть пунктов из этого анализа уже начала реализовываться. В частности, второй удар МБР "Орешник" по Украине, произошедший сегодня.

"Пленение Мадуро за 3 часа" идеальная информационно-психологическая бомба, и ее последствия запустят сценарий разрушения росии изнутри. Представьте заголовки: «Шок мира: США за 3 часа сделали то, что росия не может почти 4 года». Этот контраст станет главным антикремлевским нарративом внутри росии. Здесь эффект будет самым разрушительным, и он будет раскручиваться на нескольких уровнях.

Уровень 1: Официальная пропаганда («Экран»).
Реакция будет яростной, но предсказуемой: «Циничное преступление», «похищение суверенного лидера», «доказательство тотальной агрессии США». Мадуро объявят мучеником. Будут обещать «асимметричный ответ» и поддержку «законному правительству Венесуэлы». :)

Уровень 2: Элиты и силовики («Коридоры власти»).
то глубокий, молчаливый шок профессионального сообщества. Для них сравнение будет кристально ясным: 3 часа и 4 года. Они будут анализировать не политику, а оперативное искусство:
- Разведка: Как США нашли Мадуро за минуты, если мы годами не можем найти командные пункты ВСУ?
- Планирование и исполнение: Как они провели комплексную операцию (десант, спецназ, эвакуацию) без единого сбоя?
- Подавление ПВО: Как они нейтрализовали все системы защиты?
Вывод росийских элит будет прост и страшен: "Мы отстали на поколение. Наши методы ведения войны — архаичны, наша армия неэффективна, наша разведка слепа. Это вызовет волну цинизма, страха и поиска виноватых в верхушке."

Уровень 3: Общественное мнение («Кухня и телеграм-каналы»).
Здесь будет раскол. Часть населения, наиболее подверженная пропаганде, повторит официальную риторику. Но для другой, более прагматичной и военизированной части общества (ветераны, их семьи, тех, кто следит за войной) это станет унизительным откровением. Возникнут неудобные вопросы: «Почему у нас не получается так? Почему мы не можем за 3 часа взять, например, штаб в Херсонской области? Почему наша «вторая армия мира» уступает в эффективности даже не регулярной армии США, а их спецназу?».
В информационном поле появятся мемы и саркастичные сравнения, которые власть не сможет контролировать. Сравнение «3 часа и 4 года» станет убийственным политическим ярлыком, который прилипнет к путину.

Ключевое последствие:
Это подрыв нарратива «сильного государства» и милитаристской гордости. Путинский режим построен на двух столпах: внешнем суверенитете (никто не может указывать росии) и милитаристской гордости (мы — великая военная держава, наследники Победы).

Сценарий с Мадуро бьёт по обоим этим столпам:

Суверенитет: Демонстрирует, что для настоящей сверхдержавы суверенитет слабого государства — условность. Это косвенный удар и по росии: «Если они так поступили с нашим союзником, что они могут сделать с нами, если мы ослабнем?».

Военная гордость: Прямое и наглядное сравнение эффективности. Оно переводит разговор из плоскости «мы против всего НАТО» в плоскость «наша армия и их Армия», и сравнение оказывается катастрофическим. Это подрывает веру в единственный инструмент, на котором держится авторитет режима после провала социального и экономического развития.

Итог: Тактическая победа США как стратегический удар по росии.
Это худший кошмар для кремля. Это не просто победа врага. Это публичная демонстрация его военно-технического и оперативного убожества в сравнении с главным конкурентом - с США.

Реакция нынешнего кремля будет двойной:

Внешне: Удвоение агрессивной риторики, демонстративные ядерные учения, запуск Орешника, попытки ответить где-то ещё (кибератаки, дестабилизация других регионов).

Внутренне: Ускорение раскола элит. «Партия войны» будет требовать тотальной мобилизации и эскалации в Украине, чтобы доказать, что «мы ещё можем». «Партия выживания» (технократы, часть силовиков), увидев пропасть в возможностях, начнёт тихо, но настойчиво искать пути к деэскалации, понимая, что в прямой конфронтации с таким противником у них нет шансов.

И тут через какое-то время начинается процесс приведения к власти нового Горбачева 2.0..., о котором я раньше упоминал.

То есть пока люди гибнут здесь и сейчас, миллионы уезжают и получают гражданство других стран, ты, сидя на диване, отправляешь чужих детей на войну — и предлагаешь десятилетиями ждать Горбачёва 2.0?
Ты дождёшься. В тепле и безопасности.
Украина — нет.
Тебе комфортно ждать чужой кровью. Молодец.
Востаннє редагувалось Бетон в П'ят 09 січ, 2026 14:30, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 14:29

  Hotab написав:Согласно статье 92 Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), судно должно плавать под флагом одного государства и не может менять флаг во время рейса или в порту захода, за исключением случаев настоящей смены владельца или регистрации. Такая смена в открытом море для уклонения от досмотра или санкций (как в случае с танкером Marinera/Bella 1, где экипаж нарисовал российский флаг во время преследования) считается нарушением, может делать судно “безгосударственным” (stateless) и позволяет другим странам (например, США) игнорировать претензии на защиту флага.

Попытался найти США среди подписантов упомянутой Конвенции. Не нашел.
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 14:32

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:Ну добре, куди попали у Львові я буду знати ТОЧНО через кілька годин- але куди попали перший раз в Дніпрі?
які такі КАТАСТРОФІЧНІ збитки він наніс? з бойовою частиною як в 6 шахедів?

Орешнік - це міжконтинентальна балістична ракета.
Її завдання: ядерний удар по Вашингтону чи Нью-Йорку. - тоді будуть "катастрофічні збитки".
Удар по Дніпру чи Львову - це як гарматою(але без снаряду) по горобцям.
Яка різниця ЧИМ БИЛИ ?
Якщо шкоди що з гармати по горобцям
так і відноситись до цього треба як до пострілу гармати....
При цьому
А як удар АрЄшнІкОм без бойової частини - по Львову
ДОВЕДЕ що цей самий АрЄшнІк в стані долетіти до Вашингтону?

ПС
АрЄшнІк це середня дальність до 2500км, тому через атлантику ця вундервафля не долетить, це швидше для ударів по Європі.
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 14:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:То есть пока люди гибнут здесь и сейчас, миллионы уезжают и получают гражданство других стран, ты, сидя на диване, отправляешь чужих детей на войну — и предлагаешь десятилетиями ждать Горбачёва 2.0?
Ты дождёшься. В тепле и безопасности.
Украина — нет.
Тебе комфортно ждать чужой кровью. Молодец.
Цю всю сентенцію -відправ агресору, а не тому хто пробує розібратись з тараканами в голові агресора.
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 14:40

Вы перечислили ряд войн, о которых я, естественно, помню.
Маленькая проблема в том, что тогда это всё не называлось терроризмом.
И в ваших же цитатах постоянно встречается: "яких підтримували Сполучені Штати Америки, ПАР і Заїр", "против контрас, финансируемых США". Практически везде, где были кубинцы и советские военные советники присутствовали и США. Они тоже "террористы"?
Сейчас происходит искажение и неправомерное расширение значений терминов.
Никогда раньше отправка военных советников или даже участие в боевых действиях в поддержку одной из сторон конфликта не называлось терроризмом.
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 14:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Сейчас происходит искажение и неправомерное расширение значений терминов.
Никогда раньше отправка военных советников или даже участие в боевых действиях в поддержку одной из сторон конфликта не называлось терроризмом.
Спочатку Герасімов створив доктрину ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ
виступ начальника Генштабу ВС Росії Валерія Герасимова перед Академією військових наук з доповіддю про гібридну війну в лютому 2013 року та публікація основних тез цієї доповіді в статті Герасимова «Цінність науки в передбаченні» в газеті «Військово-промисловий кур'єр»

Тепер створене москалем бє москалів..
Останнім це не подобається і вони написали методичку совкозалежному пропогАндону щоб він це розповсюджував з ГОЛОВНИМ посилом
НАМ можна - а ЇМ ні....
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 14:59

  tumos написав:
  Hotab написав:Согласно статье 92 Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), судно должно плавать под флагом одного государства и не может менять флаг во время рейса или в порту захода, за исключением случаев настоящей смены владельца или регистрации. Такая смена в открытом море для уклонения от досмотра или санкций (как в случае с танкером Marinera/Bella 1, где экипаж нарисовал российский флаг во время преследования) считается нарушением, может делать судно “безгосударственным” (stateless) и позволяет другим странам (например, США) игнорировать претензии на защиту флага.

Попытался найти США среди подписантов упомянутой Конвенции. Не нашел.

Не підписували
Але в контексті обговорюваних дій в цьому нема необхідності.
Затримку і огляд stateless суден вони проводять в рамках customary international law (general practice accepted as law)
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 15:31

  budivelnik написав:
  Бетон написав:То есть пока люди гибнут здесь и сейчас, миллионы уезжают и получают гражданство других стран, ты, сидя на диване, отправляешь чужих детей на войну — и предлагаешь десятилетиями ждать Горбачёва 2.0?
Ты дождёшься. В тепле и безопасности.
Украина — нет.
Тебе комфортно ждать чужой кровью. Молодец.
Цю всю сентенцію -відправ агресору, а не тому хто пробує розібратись з тараканами в голові агресора.

Куда? Зачем?

Десятки агрессоров в мире.

Мне не нужно разбираться с тараканами в голове агрессора.
Мне нужно, чтобы в моей стране можно было жить, а не ждать десятилетиями, пока у них «созреют процессы».
Я не обязан чинить россию, воспитывать её элиты или ждать их Горбачёва.
Это их проблема, не моя и не Украины.
Пока вы предлагаете «разбираться»,
люди гибнут, страна пустеет, миллионы уезжают и встраиваются в чужие государства, потому что в своём — небезопасно.
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 15:32

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:

Если вы не понимаете, что поставить страну под контроль это и есть цель агрессии, то ничем не могу помочь.
Видимо, кроме безопасности зада от чечено-бурятов вас ничего больше не волнует.
Или вы настолько наивны, что верите в благородную цель США облагодетельствовать венесуэльцев. :)
є пару зауважень, щодо "агресії" . не всігда до заду добираються силовим путьом.
Согласен.

Це все дуже красіво вигляда- спецоперація, кращі в світі американські спецназьори захватили презідента )
А по факту там суцільний договорняк і кидалово.
Хіба мадуро монарх щоб його викрадення давало контроль над державним управлінням? Навіть захват короля франції в полон в битві при пуатьє не дало контролю.
А в венесуелі явно ішов якийсь договорняк між мадуро та трампом і паралельно америкоси знайшли піддатливішу персону з оточення презедента.
От перше питання для чого було жінку Мадуро тащити з собою? І одразу й друге де решта членів сімї?
Захоплення пройшло не так за рахунок сталі як за рахунок золота і водночас є форсмажором та підставою для не виконання договорів з китаєм.
Может, конечно, и так.
Но это уже криминология. Ни доказать, ни опровергнуть не удастся.
А само по себе викрадення Мадуро, конечно, не обеспечивает контроль над державним управлінням. Но в сочетании с угрозами в адрес остальной верхушки, продемонстрированными военными возможностями США, морской блокадой это весомый аргумент.
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 15:32

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:

Если вы не понимаете, что поставить страну под контроль это и есть цель агрессии, то ничем не могу помочь.
Видимо, кроме безопасности зада от чечено-бурятов вас ничего больше не волнует.
Или вы настолько наивны, что верите в благородную цель США облагодетельствовать венесуэльцев. :)
є пару зауважень, щодо "агресії" . не всігда до заду добираються силовим путьом.
Це все дуже красіво вигляда- спецоперація, кращі в світі американські спецназьори захватили презідента )
А по факту там суцільний договорняк і кидалово.
Хіба мадуро монарх щоб його викрадення давало контроль над державним управлінням? Навіть захват короля франції в полон в битві при пуатьє не дало контролю.
А в венесуелі явно ішов якийсь договорняк між мадуро та трампом і паралельно америкоси знайшли піддатливішу персону з оточення презедента.
От перше питання для чого було жінку Мадуро тащити з собою? І одразу й друге де решта членів сімї?
Захоплення пройшло не так за рахунок сталі як за рахунок золота і водночас є форсмажором та підставою для не виконання договорів з китаєм.

Ні, ви помиляєтесь. Це дійсно красіва операція.
Контроль диктатора типу Мадуро над Венесуелою значно вищий ніж контроль короля над Францією в свій час.
Ні, це не договорняк. Ні, це було зроблено саме силою а не золотом.
Нажаль так не можна зробити з путіним, якби так зробили - війна б закінчилась.
