( )

В ходе интервью в программе «Ханнити» на телеканале Fox News Трампа спросили, планирует ли он встретиться с Мачадо после ударов США по Венесуэле, в результате которых был захвачен ее президент Николас Мадуро .«Что ж, я так понимаю, она приедет на следующей неделе, и я с нетерпением жду возможности поздороватьсяс ней», — ответил Трамп....... Это будет первая встреча Трампа с Мачадо, которая ранее на этой неделе заявила, что не разговаривала с американским лидером с тех пор, как получила Нобелевскую премию мира в октябре.Будущее управление этой южноамериканской страной остается под вопросом. В выходные Трамп отверг идею сотрудничества с Мачадо, заявив, что «у нее нет поддержки и уважения внутри страны»....... «Мы должны восстановить страну. Они не смогли бы провести выборы, — сказал он. — Они даже не знают, как проводить выборы в наше время»...... продажи нефти в США начнутся немедленно с первоначальной поставки в объеме примерно от 30 до 50 миллионов баррелей и будут продолжаться