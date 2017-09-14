Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 09 січ, 2026 19:57
budivelnik
Вже дізнались куди аналоговнетним арєшніком вгатили ? ...
PS. Хоча, нещодавно
по нам балістикой гатили, то влучили по гаражному кооперативу
не иначе как в этом кооперативе был штаб Азова или скрывался сам Ярош)))
судя по Герасимову (и ЛАДу)
Додано: П'ят 09 січ, 2026 20:44
Schmit написав: pesikot написав:
Якщо вірити заявленим на марахвонах темпам виробництва фламінгів то у нас вже їх під 1к. Може настав час їх показати, чи ще ні?
Може настав час тобі перестати брехати та маніпулювати ?
Чи це у тебе не на часі ? ))
Додано: П'ят 09 січ, 2026 20:48
pesikot написав: Schmit написав: pesikot написав:
Якщо вірити заявленим на марахвонах темпам виробництва фламінгів то у нас вже їх під 1к. Може настав час їх показати, чи ще ні?
Може настав час тобі перестати брехати та маніпулювати ?
Чи це у тебе не на часі ? ))
Додано: П'ят 09 січ, 2026 21:19
Hotab написав:
Не підписували
Але в контексті обговорюваних дій в цьому нема необхідності.
Затримку і огляд stateless суден вони проводять в рамках customary international law (general practice accepted as law)
Стало быть речь идет не договорном праве, а об обычном международном праве. Тут вспоминается, что США не подписали Римский статут. Любобытно, это в рамках customary international law США объявили о санкциях в отношении сотрудников МУС ? )
Додано: П'ят 09 січ, 2026 21:33
pesikot написав: Schmit написав: pesikot написав:
Якщо вірити заявленим на марахвонах темпам виробництва фламінгів то у нас вже їх під 1к. Може настав час їх показати, чи ще ні?
Може настав час тобі перестати брехати та маніпулювати ?
Чи це у тебе не на часі ? ))
Компанія Fire Point, розробник крилатої ракети «Фламінго», наразі виготовляє 50 ракет щомісяця... ... але до жовтня виробники сподіваються збільшити потужність до семи на день.
Інформація всього лиш на кінець літа 2025, а з голови незламників вже вилетіла. Даремно я дивувався, як потужники миттєо забули про втрачений квітневий шанс на порятунок держави.
Додано: П'ят 09 січ, 2026 21:39
ЛАД Напомню, что разговор начался именно
Та розмова тут почалась 24 лютого 22 року і охоплює різноманітні теми і підтеми. Кожен включається в неї там де вважає потрібним і виходить з неї де хоче.
Але ок, якщо мені не можна було коментувати саме ту частину «вашої» розмови на тему «які США негідники» , яку я хотів (арешт суден), то я можу і не казати нічого))
