Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 09 січ, 2026 22:37
fox767676 написав: Hotab написав:
Грошей насиплють. Куди ставати в чергу?
❗️США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на $800 мільярдів, — The Telegraph
Ці гроші будуть залучені протягом десятиліття
для відбудови України та поштовху до її економіки.
Підписання станеться за участі Зеленського і Трампа у Давосі.
🇺🇦Реальна Війна | Підписатись
А Трамп знает ?
В любом случае только после полного принятия 28 пунктов, и в пакете с дерогулизацией страны иначе все в трубу выйдет
Якщо «десятиліття», так Трампу пофіг))
Hotab
- Форумчанин року
Додано: П'ят 09 січ, 2026 22:41
Согласен, надо было сразу ГрейтДил на тысячетилетие, бриты и то лучше уловили дух творящейся на глазах истории
fox767676
Додано: П'ят 09 січ, 2026 22:53
budivelnik написав: Бетон написав:
Мне нужно, чтобы в моей стране можно было жить, а не ждать десятилетиями, пока у них «созреют процессы».
Я не обязан чинить россию, воспитывать её элиты или ждать их Горбачёва.
Это их проблема, не моя и не Украины.
тВОЇ ПРОБЛЕМИ КИМ СТВОРЕНІ?
рОСІЄЮ - ТО ДО НЕЇ І ПРЕТЕНЗІЇ..
а ОПОВІДАННЯ ЩО ТЕБЕ ГВАЛТУЮТЬ І ТИ В ЦЬОМУ ВИНУВАТИЙ - ЗАЛИШ СОБІ.
тИ взагалі усвідомлюєш, скільки агресорів у світі?
Мені що — йти до путіна і жалітись?
Я громадянин України.
І саме Україна зобов’язана мене захищати.
Кожен президент і кожен міністр оборони добровільно йшли на свої посади й брали на себе відповідальність.
Саме їм я і виставляю претензії.
Мене не цікавить росія і не цікавлять інші держави.
Вони не несуть відповідальності за мою безпеку.
Я вимагаю відповідальності від своєї держави — і це моє законне право.
Бетон
Додано: П'ят 09 січ, 2026 23:29
Hotab написав:ЛАД
Напомню, что разговор начался именно
Та розмова тут почалась 24 лютого 22 року і охоплює різноманітні теми і підтеми. Кожен включається в неї там де вважає потрібним і виходить з неї де хоче.
Але ок, якщо мені не можна було коментувати саме ту частину «вашої» розмови на тему «які США негідники» , яку я хотів (арешт суден), то я можу і не казати нічого))
Вывод неверный.
Я вам не запрещал обсуждать то, что интересно именно вам.
Не пойму, откуда такая реакция.
Просто, как уже писал: "Эти конкретные случаи не окажут никакого воздействия (или бесконечно малое) на нашу войну да и на события в мире". Поэтому ответственность матросов и т.п. меня волнуют поскольку постольку. А вот то, что США (а конкретно Трамп) взяли курс на право силы скажется на всём мире и в т.ч. на нас. Если вы не согласны, это ваше право.
Откуда обиды не пойму.
И не надо обобщать. Вы правильно написали, что здесь обсуждают "різноманітні теми і підтеми", но в данном
случае разговор начался именно о поведении США. И так же, как я старался обсуждать этот вопрос, так же вы хотели обсуждать более конкретные вещи. Мне эти вопросы были интересны разве что из общего любопытства. Так что мы просто говорили о разных вещах. Откуда обиды и "можу не казати нічого", не понятно.
Я бы даже извинился перед вами, но не пойму за что.
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 09 січ, 2026 23:50, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
Додано: П'ят 09 січ, 2026 23:48
ЛАД написав:
вы не понимаете, что обязанность
торговать только с одним партнёром приводит к неравноправным условиям. Если вы обязаны
продать всю продукцию одному партнёру и за вырученные деньги купить товары у него же, то практически наверняка вы будете продавать дешевле, а платить дороже.
Це ви так думаєте. Можу сказать з власного досвіду. Якось Україні запропонували дещо модернізувать у рамках всієї країни терміном років за 10.
Причому за чужі кошти, віддавать потрібно тільки якщо ми шось заощадили за допомогою модернізації. Вроді все ясно-понятно, все підпишем, давайте гроші, будем модернізувать. Які гроші? Ну як які, на модернізацію.
Виявилось шо грошей нам не дадуть, а віддавать потрібно гроші.
Чому не дадуть? Тому-що будуть працювать їхні інженери, обладнання теж їхнє, не якесь китайське. А ну ето дорого, зарплати у іхніх інжєнєров нє как у нашіх і стоимость оборудованія више кітайского разов в 5. На цьому все і завершилось.
Если вы не понимаете, что поставить страну под контроль это и есть цель агрессии, то ничем не могу помочь.
Видимо, кроме безопасности зада от чечено-бурятов вас ничего больше не волнует.
Ви обіцяли шо до вечора буде наземна операція, от тоді і подивимость. Вечір вже був? За мій зад ви не переживайте, ви за свій більше турбуйтесь.
А венесуельців дійсно потрібно пнуть у потрібному напрямку, подалі від москалів. Чи ми ще почекаємо вечора?
Water
Додано: П'ят 09 січ, 2026 23:48
fox767676 написав: Hotab написав:
Грошей насиплють. Куди ставати в чергу?
❗️США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на $800 мільярдів, — The Telegraph
Ці гроші будуть залучені протягом десятиліття для відбудови України та поштовху до її економіки.
Підписання станеться за участі Зеленського і Трампа у Давосі.
🇺🇦Реальна Війна | Підписатись
А Трамп знает ?
В любом случае только после полного принятия 28 пунктов, и в пакете с дерегулизацией страны иначе все в трубу выйдет
Может, и знает.
Может, и подпишет.
Если будет видеть, как можно забрать раза в 2 больше. Как с Венесуэлы 50 млн. баррелей.
Но и ладно, лишь бы нам что-то осталось. Но боюсь, что результаты у нас будут не китайские.
ЛАД
2
2
6
Додано: Суб 10 січ, 2026 00:14
ЛАД написав:
Может, и знает.
Может, и подпишет.
Если будет видеть, как можно забрать раза в 2 больше. Как с Венесуэлы 50 млн. баррелей.
Вы тут такой весь из себя типа здравомыслящий
А на самом деле страдаете тем же рогулизмом что и ваши оппоненты, только без рустикальных-западноукроаниских приколов
Достаточно было потратить несколько минут на верификацию изначального сообщения, чтобы понять что очередная, ничем не подкрепленная, хотелка вашего
любимчика , пана Зеленского. Меня от них тощнить начало с лета 2023 когда уже зацвела пышным цветом бусификация, а оно прожекторствовало про "силиконовую долину в Крыму". А вы до сих пор все спускаете с рук вашим выдвиженцам, и по совковой привычке ищете любой подходящий повод чтобы укусить Америку и Трампа в часности.
Живете на их деньги , пользуетесь их продуктами, чтобы в очереднойц раз выплеснуть на них свою черную неблагодарность.
Появился человек, который в кои-то веки назвал все своими именами , предложил приемлимый выход из войны.
Но виноват во всем он, а тот который хочет еще мариновать миллионы украинцев в бессмысленой мясорубке пока ему не дадут 800 млрд отступных - он хороший.
Еще сильпошный "герой" , гордился что "уничтожил план из 28 пунктов". Да этот казачок-ермачок русскозасланный при нормальном бы режиме уже кровью бы истек в подвалах контразведки за саботаж политики стратегического партнера.
Нет разницы между фракциями рогулей - обе проспонсированы днепро-ашкеназскими кланами, как бы Господар Вельзевула
не увиливал от ответственности.
fox767676
