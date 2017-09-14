Додано: Суб 10 січ, 2026 07:43

З приводу ситуації у 108 ОБр ТрО, яка несе оборону у Гуляйполі



👥 Нещодавно в мережі активно обговорювалася чергова проблема в районі Гуляйполя, яка тепер сталася навколо 108 ОБр ТрО. Дискусії, теорії, звинувачення та багато іншого — все це мало місце в обговореннях, але знову без деталей і конкретики, які мають найважливіше місце в кожній проблемі, що породжує теорії змов. Весь цей час ми намагалися з'ясувати ситуацію і вдалося змалювати більш реальну картинку, яка описує ці всі події:



🛑Бійці 108 ОБр ТрО неодноразово залучалися до навчань 225 ОШП, який проводив подібні навчання часто і для інших підрозділів. На це є відповідні бойові розпорядження 17 АК та взаємодія між командуваннями бригади і полка. Зокрема, це необхідно для злагодження і підвищення ефективності бійців, які суміжно тримають оборону в населеному пункті, який має проблеми в обороні і потребує максимальних зусиль, для утримання рубежів. Відповідна підготовка вже дає свої плоди, де бійці провели успішне відновлення позицій. (Наперед скажемо, що маємо відеодоказ цього процесу). Звичайно, зустрічалися бійці 108 бригади, які заперечували існування навчань, але розпорядження та інші відповідні докази ставили їх твердження під сумнів.



🛑Щодо конкретної ситуації "з бусифікацією" військових, яка нібито проводилися 225 ОШП. В цьому моменті необхідно звернути увагу на командування бригади ТрО, яке не провело відповідну комунікацію зі своїми бійцями та не організувало процес підготовки до навчання. Звучали різноманітні причини, зокрема, й компроментуючі, але їх озвучувати немає сенсу, адже точна причина нам невідома, а важливий тут сам факт, який призвів до наслідку. Бійці "в тилу" 108 ОБр ТрО, які не були готові до приїзду бійців 225 ОШП відповідно почали чинити опір, не розуміючи ситуації. В свою чергу бійці 225 ОШП сприйняли це як небажання та відмову, що утворило своє емоційне сприйняття картини, яка розвивалася. На основі цього виник конфлікт. Варто взяти до уваги, що бійці 108 ОБр ТрО до того всього мали певні обмеження в придатності через поранення, хвороби тощо, що підвищувало градус ситуації. Бійці 225 ОШП цього не знали.



🛑Зібрані бійці були відібрані і доставлені в місце проведення навчання. В нормальне місце, з нормальним забезпеченням. Не в окопи, не на штурмові дії, як це маніпулятивно розповідалося в мережі. Однак в 225 ОШП у всьому підрозділі діє обмеження на використання телефонів військовослужбовцями до одного разу на тиждень, що ускладнило обстановку і запустило процес переживання рідних, які втратили комунікацію з бійцями в такій емоційній ситуації. В свою чергу це запустило процес перекручувань, маніпуляцій та хвилювань з боку рідних, в чому їх також можна зрозуміти. Окремо хочемо зазначити, що інструктори 225 ОШП позитивно відгукуються про ставлення бійців 108 ОБр ТрО до процесу навчання та їх результати.



🛑Важливо зауважити, що в процесі ведення оборони міста, вчергове було зафіксовано факти покидання позицій бійцями ТрО, але вже в складі 108 бригади. І це впливає на оборону, моральний дух інших, хто стоїть на своїх позиціях, а також на комунікацію між підрозділами, які розраховують на наявні ресурси, які б мали бути залучені в обороні. Це додатково створює напругу у взаємодії між бійцями та командуванням підрозділів. Давно вже варто звернути увагу на систему військ ТрО, де багато проблем як з командуванням так із забезпеченням. Жодних нарікань на бійців — вони героїчно в силу обмежених ресурсів виконують свої задачі і демонструють мужність та відвагу. Але вони б могли це робити, маючи забезпечення і відповідне відношення до себе з боку командування.



🛑І останнє. На ситуацію одразу звернули увагу на різних рівнях командування та почали з'ясовувати суть проблеми. Туди була відправлена комісія, одразу була налагоджена комунікація та виправлені помилкові моменти, які сталися за час розвитку цих подій. Наразі конфлікт майже вичерпано, бійці продовжують тримати оборону у взаємодії та взаємозв'язку, де бійці 225 ОШП проводять штурмові дії, а піхотинці 108 ОБр ТрО закріплюються на відновлених позиціях.