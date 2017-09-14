Всі ми знаємо, що кожен газовоз, як і будь-який інший танкер, має проходити обов'язкову перевірку щодо відповідності вимогам Oil Major Companies. Інспектори Oil Major періодично перевіряють судна на запит судновласника.



Така інспекція називається Ship's Vetting Inspection .



Мета інспекції – переконатись у тому, що судно та його екіпаж відповідає всім міжнародним вимогам, що пред'являються до забезпечення безпечного та якісного перевезення зріджених газів, а також інших вантажів. Без офіційного підтвердження відповідності газовозів вимогам Oil Major фрахтувальники відмовляються укладати договори морського перевезення.



Однак, якщо Ship's Vetting Inspection зобов'язані проходити всі газовози без винятку, то з інспекцією від організації Chemical Distribution Institute або CDI inspection не все так просто. Тож давайте ж розберемо, за яких умов судно має проходити CDI inspection і навіщо це взагалі потрібно?



Якщо танкер має клас хімовоза і обладнаний для перевезення хімічних вантажів, то на додаток до Ship's Vetting Inspection від Oil Major Companies йому необхідно проходити обов'язкову щорічну верифікацію CDI (Chemical distribution institute).



CDI був утворений хімічною промисловістю в 1994 році з метою надання підтримки компаніям-членам CDI (на даний момент 64 міжнародні Хімічні Компанії) та забезпечення їх потреб у проведенні інспекції та аудитів, спрямованих на створення економічно ефективних систем оцінки ризиків з використанням кращих практик та знань з перевезення хімічних вантажів.



Таким чином, якщо газовоз не обладнаний для перевезення хімічних вантажів, йому не потрібно проходити цю інспекцію. Прикладом можуть бути судна для перевезення скрапленого природного газу LNG. Однак і тут бувають свої винятки, наприклад, як прямі договори на проведення інспекцій та аудитів між морськими компаніями та компаніями-членами СDI.