Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 10 січ, 2026 09:36
Banderlog
Дуже вчасний допис .
Дякую . Бажаю Здоровʼя.
Додано: Суб 10 січ, 2026 09:54
ЛАД написав:
А Шилка значительно дешевле Патриота. И, возможно, даже дешевле одной ракеты для него. Так, может, нам лучше закупать побольше Шилок и их аналогов вместо Патриотов?
На хранении стояло масса С-60. Их тоже порезали, как и многое другое?
В любом случае защита прифронтовых городов задача крайне важная и решать её необходимо. Не уверен, что ПВО Харькова, Днепра, Запорожья, Одессы будет стоить дороже, чем постоянное восстановление этих городов после прилётов. Поражения одесского порта, например, думаю, влетают в копеечку.
И, к сожалению, мы видим, что ударам подвергаются не только прифронтовые города. И сильно страдают от них.
Під ППО я мав на увазі зенітні ракети.
Де закупати Шилки? Я не думаю, що їх не закупають, якщо є де.
Аналогічно з Гепардами.
На рахунок С-60 - не знаю. Питання стволів, БК, фахівців. Чи дешевше буде відновити цю інфраструктуру замість розбудови FPV орієнтованої? Та й все одно вона не зможе працювати перед Харковом.
ЛАД написав:
В любом случае защита прифронтовых городов задача крайне важная и решать её необходимо.
Звісно, що важлива. Але наразі вирішити її неможливо.
Додано: Суб 10 січ, 2026 09:56
andrijk777 написав:
Орешнік - це міжконтинентальна балістична ракета.
Її завдання: ядерний удар по Вашингтону чи Нью-Йорку. - тоді будуть "катастрофічні збитки".
Удар по Дніпру чи Львову - це як гарматою(але без снаряду) по горобцям.
Це балістична ракета середньої дальності. Її завдання - удар по Львову, Варшаві чи Гамбургу. До Вашингтона вона не дотягне.
В загальному так, це носій ядерної зброї. І удар був шоб полякати Європу - щоб часом не почали хапати російські танкери, наслідуючи Трампа.
Додано: Суб 10 січ, 2026 10:00
andrijk777 написав:
Ні, ви помиляєтесь. Це дійсно красіва операція.
Контроль диктатора типу Мадуро над Венесуелою значно вищий ніж контроль короля над Францією в свій час.
Ні, це не договорняк. Ні, це було зроблено саме силою а не золотом.
Нажаль так не можна зробити з путіним, якби так зробили - війна б закінчилась.
Угу. Десяток транспортних вертольотів на висоті 500 метрів над містом, і жоден ПЗРК не спрацював. Точно не договорняк...
Додано: Суб 10 січ, 2026 10:29
Vadim_
я добровольно отдал долг Родине в армии потом платил и плачу налоги , шо ще треба
Обіцяні раніше декларації , які б підтвердили
Додано: Суб 10 січ, 2026 10:37
sashaqbl написав: andrijk777 написав:
Орешнік - це міжконтинентальна балістична ракета.
Її завдання: ядерний удар по Вашингтону чи Нью-Йорку. - тоді будуть "катастрофічні збитки".
Удар по Дніпру чи Львову - це як гарматою(але без снаряду) по горобцям.
Це балістична ракета середньої дальності. Її завдання - удар по Львову, Варшаві чи Гамбургу. До Вашингтона вона не дотягне.
В загальному так, це носій ядерної зброї. І удар був шоб полякати Європу - щоб часом не почали хапати російські танкери
, наслідуючи Трампа.
я не розумію, як танкери типу "Bella 1"(2002р) проходили vetting інспекцію (інспекція на відповідність судна стандартам безпеки танкерів, кому цікаво по гугліть
-танкери проходять веттінг інспекцію кожного разу до початку завантаження (погрузки) нафти, ніякий інспектор не підпишіть інспекцію якщо судно має недоліки
на танкерах/хімовозах ще більше вимог до безпеки судна і зовнішньої середи
Всі ми знаємо, що кожен газовоз, як і будь-який інший танкер, має проходити обов'язкову перевірку щодо відповідності вимогам Oil Major Companies. Інспектори Oil Major періодично перевіряють судна на запит судновласника.
Така інспекція називається Ship's Vetting Inspection .
Мета інспекції – переконатись у тому, що судно та його екіпаж відповідає всім міжнародним вимогам, що пред'являються до забезпечення безпечного та якісного перевезення зріджених газів, а також інших вантажів. Без офіційного підтвердження відповідності газовозів вимогам Oil Major фрахтувальники відмовляються укладати договори морського перевезення.
Однак, якщо Ship's Vetting Inspection зобов'язані проходити всі газовози без винятку, то з інспекцією від організації Chemical Distribution Institute або CDI inspection не все так просто. Тож давайте ж розберемо, за яких умов судно має проходити CDI inspection і навіщо це взагалі потрібно?
Якщо танкер має клас хімовоза і обладнаний для перевезення хімічних вантажів, то на додаток до Ship's Vetting Inspection від Oil Major Companies йому необхідно проходити обов'язкову щорічну верифікацію CDI (Chemical distribution institute).
CDI був утворений хімічною промисловістю в 1994 році з метою надання підтримки компаніям-членам CDI (на даний момент 64 міжнародні Хімічні Компанії) та забезпечення їх потреб у проведенні інспекції та аудитів, спрямованих на створення економічно ефективних систем оцінки ризиків з використанням кращих практик та знань з перевезення хімічних вантажів.
Таким чином, якщо газовоз не обладнаний для перевезення хімічних вантажів, йому не потрібно проходити цю інспекцію. Прикладом можуть бути судна для перевезення скрапленого природного газу LNG. Однак і тут бувають свої винятки, наприклад, як прямі договори на проведення інспекцій та аудитів між морськими компаніями та компаніями-членами СDI.
Додано: Суб 10 січ, 2026 11:03
prodigy написав:
я не розумію, як танкери типу "Bella 1"(2002р) проходили vetting інспекцію (інспекція на відповідність судна стандартам безпеки танкерів, кому цікаво по гугліть
Питання - якщо продавець і покупець продукції знають, що вона провозиться напівлегально, то треба проходити Vetting Inspection?
Додано: Суб 10 січ, 2026 11:24
sashaqbl написав: prodigy написав:
я не розумію, як танкери типу "Bella 1"(2002р) проходили vetting інспекцію (інспекція на відповідність судна стандартам безпеки танкерів, кому цікаво по гугліть
Питання - якщо продавець і покупець продукції знають, що вона провозиться напівлегально, то треба проходити Vetting Inspection?
інспекцію замовляє власник судна-якщо судно провалило інспекцію, він не отримує страховки (P&I club, hull& machinery)
у випадку з тіньовим флотом рф: власниками флоту є сірі російські компанії (як то г-н Бугай), нафта Венесуєли це є розрахунок за зброю (ппо, навчання спеціалістів росіянами), для того Сечін літав у Каракас у 2019р, бо накопичились борги
Згідно з підрахунками Reuters, російський уряд і державна «Роснефть» з 2006 року надали Венесуелі позики на суму $17 млрд.
Reuters наводить основні дані про зв'язки Росії і Венесуели:
Державний борг
- У листопаді 2017 року Росія реструктуризувала борг Венесуели на $3,15 млрд. Новий графік погашення заборгованості передбачає платежі протягом 10 років.
Банки
- У Росії та Венесуели є спільний банк – Єврофінанс Моснарбанк, який виходить в сотню найбільших в РФ за активами. Венесуелі належить 49,99% банку, а Газпромбанк (опорний банк Газпрому) і державний ВТБ володіють по 25% акцій.
Звʼязки «Роснефть» і PDVSA
Найбільша нафтова компанія РФ «Роснефть» має кілька проектів у Венесуелі і видані кредити під заставу поставок нафти.
Станом на кінець третього кварталу 2018 року заборгованість PDVSA перед «Роснефтью» становила $3,1 млрд.
Російські нафтові компанії у Венесуелі
«Роснефти» належать частки в кількох проектах у Венесуелі. Загальний видобуток нафти на цих активах в 2017 році склав 8 млн тонн або 161.000 барелів на добу.
Частка «Роснефти» у видобутку на цих проектах, згідно з останніми публічними даними, становить 3 млн тонн.
Зокрема, «Роснефть» бере участь в таких проектах у Венесуелі:
- Petromonagas з часткою в 40%
- Petroperija з часткою в 40%
- Petrovictoria з часткою в 40%
- Boqueron з часткою в 26,67%
Консорціум «Роснефти» і «Газпромнефти» володіє 40% венесульского активу Хунін-6, PDVSA – 60 відсотками.
Напередодні грудневого візиту Мадуро в Москву (2019р)глава «Роснефти» Ігор Сечин літав у Каракас, щоб обговорити з венесуельським президентом Мадуро затримку поставок нафти для погашення кредитів, виданих «Роснефтью», зазначає Reuters.
