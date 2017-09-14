RSS
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 11:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:кажуть тих 2х росіян вже відпустили


русоматросо облікоморалє
а одеситів по-повній розкрутять в іпсо "адіннарод"
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 12:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Наразі українська сторона прагне отримати консульський доступ до українців, яких американці затримали на російському танкері. "Ми перебуваємо в постійному контакті з американськими компетентними органами та вже поінформували Держдепартамент про необхідність забезпечення консульського доступу до наших громадян", – зазначила пані посол України в США Ольга Стефанішина.

За нашою інформацією, це громадяни України – вихідці з Криму.

Раніше газета The New York Times писала, що більшість членів екіпажу танкера є громадянами Росії, Індії та України. Трамп звільнив двох росіян, які були на борту танкера Як повідомило "Суспільне", серед членів екіпажу судна було 17 українців. Раніше російський телеканал "РенТВ" заявляв, що на борту перебувають 20 українців, шість громадян Грузії та двоє росіян.

Водночас міністерство закордонних справ Росії у п'ятницю повідомило, що президент США Дональд Трамп вирішив звільнити двох громадян Росії зі складу екіпажу судна Marinera. "Ми вітаємо це рішення та висловлюємо вдячність керівництву США", – заявила представниця російського відомства Марія Захарова.

За даними медіа, танкер Marinera пов’язаний з молдовським олігархом-втікачем Іланом Шором та колишнім депутатом від забороненої "ОПЗЖ" Віктором Баранським.
https://expres.online/podrobitsi/na-zak ... -ukraintsi
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 12:16

  flyman написав:до модераторів:
можна створити тему "бенехуельський каботаж" і перенести флуд на цю тему.
дякую
п.с.
кажуть тих 2х росіян вже відпустили
що тобі до росіян? українці залишились.
Banderlog
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 12:37

  Banderlog написав:що тобі до росіян? українці залишились.

Ну так тиж не схотів своїх забрать.
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 12:57

  Water написав:
  Banderlog написав:що тобі до росіян? українці залишились.

Ну так тиж не схотів своїх забрать.
як це я не схотів? Я і зараз хочу. Питання не в моїй компетенції. Нормальна держава має за своїх вписуватись.
Banderlog
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 13:00

  fox767676 написав:шо це за лайно " громадяни України – вихідці з Криму"???
Вже 12 років минуло після окупації
замість міну
тут труси хрестик. або жителі криму і донецьку наші громадяни або який смисл воювати ? За дачі депутатів в криму та за шахти ахметова?
Banderlog
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 13:01

парадокс

  Banderlog написав:
  flyman написав:до модераторів:
можна створити тему "бенехуельський каботаж" і перенести флуд на цю тему.
дякую
п.с.
кажуть тих 2х росіян вже відпустили
що тобі до росіян? українці залишились.

та нічо, ¿Que Pasa Paradox?
flyman
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 13:03

Буданова - Малюка - охороняти Зєлю, це, мабуть, важливіше, а Єрмак - тепер - таємний офіцер. Що це за клоунада?
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 13:10

  Banderlog написав:
  Water написав:
  Banderlog написав:що тобі до росіян? українці залишились.

Ну так тиж не схотів своїх забрать.
як це я не схотів? Я і зараз хочу. Питання не в моїй компетенції. Нормальна держава має за своїх вписуватись.

Ці громадяни з паспортами педерації, а це є підставою для позбавлення українського громадянства.
Звернись до консульства з приводу забрать до тебе цих українців.
Сплатять штраф за перетин кордону в одному з зачинених КПП, далі 5 хвилин на ВЛК і упірьод.
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 13:12

  flyman написав:до модераторів:
можна створити тему "бенехуельський каботаж" і перенести флуд на цю тему.
дякую
п.с.
кажуть тих 2х росіян вже відпустили

Питання до модераторів:
Можемо створити тему «відеотрипер від мухи»?
Туди будемо скидати соскіних, ночкіних та інше сміття, включно з клікбейтом від щмідта з крикливими заголовками «фронт прорвано, росіяни на оперативному просторі, Київ паде вже завтра».
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 10 січ, 2026 13:23, всього редагувалось 1 раз.
