RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16406164071640816409
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 16:46

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
До полковника ти точно не довоюєшь, тому що ... потрібно навчатись в академії, чого ти робити не будешь

Ось до підполковника довоюєшь )

нє песікіт. Я потєряв інтерес до цієї возні. Вважаю, що це приведе лиш до затягування. Так шо далі борони свій зад від бурятів сам.
Ще не вже, но вже скоро.
Не так довго лишилось...

Рік тому, ти писав приблизно теж саме.
Щось там писав про Пасху і па-любому в СЗЧ

Пройшов рік, ти пишешь теж саме
Подивимось, як воно буде )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13077
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 16:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Рік тому, ти писав приблизно теж саме.
Щось там писав про Пасху і па-любому в СЗЧ
Пройшов рік, ти пишешь теж саме
Подивимось, як воно буде )

Чувак, а ти не ахуєвший - підбурювати військовослужбовця до СЗЧ?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2483
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 17:00

  sashaqbl написав:
  pesikot написав:Рік тому, ти писав приблизно теж саме.
Щось там писав про Пасху і па-любому в СЗЧ
Пройшов рік, ти пишешь теж саме
Подивимось, як воно буде )

Чувак, а ти не ахуєвший - підбурювати військовослужбовця до СЗЧ?

Ніякого сзч там не буде. Він чекає народження третьої дитини, вже писав про це.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6057
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1214 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 17:04

  sashaqbl написав:
  pesikot написав:Рік тому, ти писав приблизно теж саме.
Щось там писав про Пасху і па-любому в СЗЧ
Пройшов рік, ти пишешь теж саме
Подивимось, як воно буде )

Чувак, а ти не ахуєвший - підбурювати військовослужбовця до СЗЧ?

Чувак, я лише навів його слова.
Чого ти лізешь в чужі розмови ?

Тому, охолонь та попустись.

PS. І як казав Banderlog - ти що, сарказм не розумієшь ? )
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 10 січ, 2026 17:20, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13077
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 17:14

  Banderlog написав:
  Water написав:Ці громадяни з паспортами педерації, а це є підставою для позбавлення українського громадянства.
Звернись до консульства з приводу забрать до тебе цих українців.
Сплатять штраф за перетин кордону в одному з зачинених КПП, далі 5 хвилин на ВЛК і упірьод.

До якого консульства мож звернутись в оріхові? :lol:

https://usa.mfa.gov.ua/en
та ви шо ? Підстава для позбавлення? ну то позбавте всіх хто прийняв російське громадянство на окупованих територіях.

А це не я позбавляю, це Закон.
https://chasdiy.org/golovni-novyny/ofit ... alno-72408
Лібералізація законодавства містить один жорсткий запобіжник, продиктований національною безпекою. Категорично заборонено мати громадянство:

Держави-агресора (російської федерації).
Країн, що не визнають територіальну цілісність України.
Будь-які спроби легалізувати російський паспорт в Україні будуть блокуватися, а наявність громадянства країни-окупанта залишається підставою для позбавлення українського громадянства або відмови у його набутті.

За шо нам тоді воювати?
За власність одігархів? За землю яка в оренді в західних компаніях? Там моєї нерухомості в криму нема...

А ви воюєте за чиюсь нерухомість у Криму та за власність олігархів?
Water
 
Повідомлень: 3770
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 17:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Чувак, я лише навів його слова.
Чого ти лізешь в чужі розмови?
Тому, охолонь та попустись.

Я то холодний. А ти підбурюєш військовослужбовця до СЗЧ. Чи ти думаєш, відстрочка від мобілізації і від СБУ тебе захистить?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2483
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16406164071640816409
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 187404
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 388524
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1091912
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10512)
10.01.2026 15:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.