а це як називається? Лише 57 чоловіків із 3000 придатні до служби — у всіх справки, інвалідності, догляди: така статистика ТЦК західних регіонів, — засновник підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев. за безплатно одмазались?
Так а де тут економічне бронювання? У тих 2943 людей перш за все є знайомі порішати і діло ніяк не в грошах. Ви ж наприклад теж гіпотетично можете собі зробити уход за кицею, але не робите цього, і думаю не від безгрошів'я.
Ну почему сразу одмазались? Просто тяжёлые условия жизни, постоянные бомбёжки, голодают, т.к. последнюю копейку донатят, на еду не остаётся.
Він каже придатні 57, інші 2943 непридатні виходить? Цікаво, що за справкп рішає придатність?
й це зовсім немає ніякого поділу людей на сорта - це як, наслідки росіськомовності? про донанти взагалі мовчу - розповідає людина, яка сама не волонтерить й чи донатить, - може тому й накидає на волонтерів?..
За їхніми словами, наразі значно активізувався процес визначення кандидатури на його місце. Серед найбільш ймовірних — глава уряду Чечні Магомед Даудов, командир загону Ахмат Апті Алаудінов та старший син Кадирова — Ахмат.
побажаємо, щоб вибори пройшли весело, шумно, з вогником... та й взагалі постійного аншлагу в Кобзона...
Запугивать нас "грозными чеченами" и их офигительными подвигами на нашем фронте, вроде бы, уже давно перестали. Драчка за власть там возможна. Но появление нового Дудаева и очередная кавказская война, по-моему, маловероятны. Так что для нас эта новость не очень важна. Вот если бы Путин...
нам важливі будь-які конфлікти на Раші. бо головне, щоб почалося - а далі такі речі, як вогонь - поширюються самі...
Зі свого боку Z-блогери висловлюються на цю тему, але неохоче, констатує Агентство. При цьому вони розділилися на два табори — одні висловлюють невдоволення результатами війни проти України, інші «не розуміють ажіотації» навколо того, що вона триває вже 1418 днів. Лише деякі так звані «військові блогери» дозволили собі незначну критику, пише ЗМІ.
повторити не змогли. й не зможуть. хіба що килим в бункері - й то за руською традицією без шарфика не вийде, бо буде пручатися upd не знав таке
Після оголошення про смерть Гітлера протягом кількох тижнів наклали на себе руки близько семи тисяч нацистських військових і чиновників різного рангу, зокрема кілька лідерів гітлерівської Націонал-соціалістичної робітничої партії, вищі керівники СС та армійські генерали.
гадаю, на Раші такого не буде, там почнуть грати, хто перший напише донос на сусіда...
Звичайно, що не буде ... там буде - а ми і нє зналі, нам всьо навралі
Так а де тут економічне бронювання? У тих 2943 людей перш за все є знайомі порішати і діло ніяк не в грошах. Ви ж наприклад теж гіпотетично можете собі зробити уход за кицею, але не робите цього, і думаю не від безгрошів'я.
а яке це бронювання? Мож ті гроші на церкву йдут а не в держапарат?