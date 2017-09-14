RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 10:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Перераховувати в метричну.... так там проблеми сотих виникають , а розрахувати допустимий допуск - Ви не вмієте, бо це інженерія і досліди....
Тому
Або копіюєте ВСЕ
Або відразу купуєте обладнання/технології - там де використовують метричну систему.

Вы зря бросились защищать не выдерживающую никакой критики легенду, не обратив внимание на вопрос, о каком калибре речь?
Те советские калибры, которые по цифрам похожи на американские, на самом деле отличаются в большую сторону. При изменении размеров допуски пришлось назначать самостоятельно.
А те калибры, которые пытались унифицировать с натовскими, выглядят вполне метрическими.
Сибарит
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 10:15

  Сибарит написав:
  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Ти не вперше це запитуєш тут. Просто не памʼятаєш. Якщо нема сил терпіти щоб не сказати - то кажи. Чимось же треба пробувати нас «брати». Бо поки що у тебе тут все погано в очах тутешньої публіки, пробач за відвертість

вероятно и публика так себе :mrgreen: ..., не вся

Ага, зануды страшные. Пытаются выяснить, о каком калибре речь?

от ТТ до 152
кто строил заводы на донбасе и днепре с луганском и мариуполем , вернее, чьё там оборудование
Vadim_
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 10:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Наркотики не имеют отношения к нефти, а уничтожение режима Саддама никак не связано с агрессией против Кувейта.

Тобто ви абсолютно впевнені, що якби не було агресії проти Кувейту, то все одно було б вторгнення в 2004?
Бо я абсолютно не впевнений. Широка конфронтація почалася власне з вторнення в Кувейт. І 2004 - це прямий наслідок першої війни. Можливо 9 вересня трохи каталізувало процеси, але причина та ж сама.
sashaqbl
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 10:22

  Banderlog написав:
  hxbbgaf написав:Влада це має забезпечити. Дотримання Конституції і міжнародних правових принципів - рівність перед законом, а в Конституції в нас право на справедливий суд, медичну допомогу і все решта, і де це все? Силовики треновані, проходять огляди, давали присяги, тому вони мали б першими піти, он у 2-у світову половина НКВДистів була одразу відправлена на фронт. І це коли злочинність зашкалювала, а зараз вулична злочинність впала в рази, поліцію можна скорочувати в рази і відправляти на фронт. А так це просто диверсія, он сьогодні якийсь військовий розповідав, що добровольців вже нема, все, а в 22-му стояли черги, чому так? Чому сотні тисяч в СЗЧ? :
сотні тисяч в сзч тому що війна затянулась і нема демобілізації та тому що більшість народу не хоче воювати.
Для прикладу зараз кожен 5й який попадає в бойову частину за перший місяць іде в сзч.
За вчора рекорд -1 день 10го січня прибув 11го подали.
Зброю і засоби захисту не отримував. І це іще не понятно як за скоро в батальйоні виявили і рішили подавати.
Походу дядько повечеряв спитав де маршрутка і поїхав додому. :lol:
ті що йшли в 22 мало хто був згідний на 4 роки війни. Думали, що буде недовго або буде демобілізація і заміна.
Зараз таких ілюзій нема, а в тих кого привозять зараз їх і не було...
Влада кажете маєте забезпечити? А шо воно таке та "влада"?
державна влада — це політична організація панівної верстви, її інструмент примусу та насильства призначена для її захисту економічних інтересів. От допустим є сила що може бусифікувати поліцейських і сбу, допустим дозволять армії самій проводити бусифікацію і армія переловить половину поліції. Хто буде функції поліції виконувати по захисту життя і майна нашої елітки? Ви? барикадники з майдану? :lol:


Причина - наслідок.
Чому війна переросла у крупномасштабку? Бо вибір 2019: розмінування, відведення/розведення, систематичний саботаж ДОЗ і ракетних програм, повний ігнор попереджень про вторгнення, "Вагнергейт", шатли, "там же наши люді"... І при цьому всьому "Мінськ - це капітуляція".

Чому крупномасштабка переросла у затяжну? Бо "лендліз нам не потрібен бо і так дають все необхідне", відміна призову "18-27-оніжедєті", толпам добровольців у 2022-2023 роках заявляли "почекайте, до вас зателефонують".

Чому ніхто зараз не хоче воювати? Бо "яйця по 17 грн, бо "неначасі", бо "з 500 грн виведений позаштат", бо Кулеба з лопатою "пішов на фронт", бо силовики "вже повоювали", бо "нетойвос", бо "піду тільки разом з Єрмаком", бо "контрнаступ", бо "Курськ", бо "військове керівництво потребує оновлення" але "коней на переправі не міняють", бо Єрмак "пішов на фронт"... При цьому всьому "ніяких перемовин" і "Стамбул - це капітуляція".

Який буде кінцевий наслідок цього всього корупційного водевіля - здогадатись не важко. Покійний Степан Хмара дуже точно охарактеризував сьогоднішню владу - ліквідатори України.
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 10:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Сибарит написав:Вы зря бросились защищать не выдерживающую никакой критики легенду, не обратив внимание на вопрос, о каком калибре речь?

Люди ще не знають, що калібр 7.62 був в РІ до введення метричної системи. Про інші вони скоріш за все й не чули.
І що 7.62 як правило не один, а 7.62х_ще якісь цифри - це вже прям треш.
А ще один калібр 7.62х35 позначаєтсья як .300, а 7.62х54 як .308.
А по натівським калібрам: 5.56 - то є .22
А зараз США переходять на .277
Але то занадто складно для людей подумати, що хтось там сидить, рахує вагу, балістику, навантаження на солдата, пробивну здатність.
Простіше вигадати, що привезли такі станки...
sashaqbl
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 10:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Причина - наслідок.
Чому війна переросла у крупномасштабку? Бо вибір 2019: розмінування, відведення/розведення, систематичний саботаж ДОЗ і ракетних програм, повний ігнор попереджень про вторгнення, "Вагнергейт", шатли, "там же наши люді"... І при цьому всьому "Мінськ - це капітуляція".

Чому війна переросла в крупномасштабку? Бо в росіян було розуміння, що бажаючих захищати країну буде недостатньо.
Але це і вибір 2019 року з його наслідками, і те, що Шмідт досі не дійшов до ТЦК...
sashaqbl
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 10:31

  sashaqbl написав:
  Сибарит написав:Вы зря бросились защищать не выдерживающую никакой критики легенду, не обратив внимание на вопрос, о каком калибре речь?

Люди ще не знають, що калібр 7.62 був в РІ до введення метричної системи. Про інші вони скоріш за все й не чули.
І що 7.62 як правило не один, а 7.62х_ще якісь цифри - це вже прям треш.
А ще один калібр 7.62х35 позначаєтсья як .300, а 7.62х54 як .308.
А по натівським калібрам: 5.56 - то є .22
А зараз США переходять на .277
Але то занадто складно для людей подумати, що хтось там сидить, рахує вагу, балістику, навантаження на солдата, пробивну здатність.
Простіше вигадати, що привезли такі станки...

7,62 миллиметра
(мм) — это приблизительно 0,3 дюйма (или 3/10 дюйма) и является стандартным средним калибром для стрелкового оружия, который также называют ".30" калибром в США.
Это выдал ши на ваше возражение.

ОСНОВНОЕ станки и оборудование из америки
Vadim_
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 10:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:льно 0,3 дюйма (или 3/10 дюйма) и является стандартным средним калибром для стрелкового оружия, который также называют ".30" калибром в США.
Это выдал ши на ваше возражение.
ОСНОВНОЕ станки из америки

Який з 7.62 ? В СССР їх було два. І ще два в США.
Я вже написав, що 7.62 було прийнято на озброєння в Російській імперії до ввечення метричної системи. На момент прийняття мосінки на озброєння - ДЮЙМ був одиницею вимірювання в Російській імперії, а про сантиметри і міліметри ніхто не чув.
sashaqbl
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 10:38

  sashaqbl написав:
  Vadim_ написав:льно 0,3 дюйма (или 3/10 дюйма) и является стандартным средним калибром для стрелкового оружия, который также называют ".30" калибром в США.
Это выдал ши на ваше возражение.
ОСНОВНОЕ станки из америки

Який з 7.62 ? В СССР їх було два. І ще два в США.
Я вже написав, що 7.62 було прийнято на озброєння в Російській імперії до ввечення метричної системи. На момент прийняття мосінки на озброєння - ДЮЙМ був одиницею вимірювання в Російській імперії, а про сантиметри і міліметри ніхто не чув.

из США заводы перевозились в ссср
Vadim_
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 10:39

  Vadim_ написав:
  sashaqbl написав:
  Vadim_ написав:льно 0,3 дюйма (или 3/10 дюйма) и является стандартным средним калибром для стрелкового оружия, который также называют ".30" калибром в США.
Это выдал ши на ваше возражение.
ОСНОВНОЕ станки из америки

Який з 7.62 ? В СССР їх було два. І ще два в США.
Я вже написав, що 7.62 було прийнято на озброєння в Російській імперії до ввечення метричної системи. На момент прийняття мосінки на озброєння - ДЮЙМ був одиницею вимірювання в Російській імперії, а про сантиметри і міліметри ніхто не чув.

из США заводы перевозились в ссср

А нічого що калібр прийняли на озброєння в Російській імперії а не СССР?
sashaqbl
