Это куча разных калибров с разной историей.
Калибр 3 линии (0.3", 7.62мм) был принят на территории будущего ссср в 1891 году для винтовки Мосина, которую за этот калибр обозвали трехлинейкой. Про миллиметры тогда еще никто не знал. Метрическая система была допущена к использованию в 1899 году, а полный переход на нее был завершен к 1927 году. Т.о. поставки оборудования, как и ссср, здесь абсолютно ни при чем.
Оружейники крайне консервативны и не плодят лишние калибры без крайней необходимости. Для ТТ и калаша просто брали уже существующий.
Кстати, в европейских странах, которые у нас не принято считать технически отсталыми, также используется калибр 7.62, который, в отличие от советского, точно соответствует американскому 30 калибру.
Историю остальных калибров можете найти сами.