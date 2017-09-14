А що не так ? Запас "карт" у руках Зеленського виснажуеться, а ви не хочете піти "картою" до рук керманича, хоча закликають до цього з усіх прасок. ви навіть не покритикували владу - за випуск 18-22, хоча це теж були карти, яких випустили з рук а вот Трампа лаєте як реактивний підозріло
Це він казав у лютому(це прямо в статті написано). Тому як завжди, турбопатріоти або брешуть або перекручують. Зараз він так не думає. Карти у Зеленського є - десь 9 мільйонів по деяких оцінках. Так, ці карти "виснажуються"(вмирають, калічаться, втікають) але їх ще на довго хватить.
У мене були випадки, коли я впорався(домовився) з Путіним, а Зеленський не хотів укладати угоду, що мене шокувало. Ви бачили невеликий приклад, сидячи прямо на тому місці. Потім у мене були випадки, коли все було навпаки. Трамп.
на мій погляд , він повія
Не знаю. Повія це зазвичай жінка, а він чоловік. Але те що він - президент наймогутнішої(в воєнному плані) країни в світі - це факт. Номінально він ТОП1 людина в світі - це факт. Тому - мене цікавить що він робить для України. Його особисті людські якості - мені якось пофіг. Ця цитата - правда. Це підтверджується безліччю фактів.
Сибарит написав:Не существует понятия "калибр пули". Калибр - это характеристика ствола.
1 Не буду настоювати на твердженні що Можна змінити місцями кулі.. , бо й вони можуть мати крім діаметра ще й різну довжину і спосіб крівлення до гільзи , а тому МОЖЛИВО не зайдуть в ствол 2 Буду настоювати що діаметр ствола (калібр ствола) і діаметр кулі(калібр кулі) - є поняттями тотожними Просто діаметр ствола на якусь величину більший від діаметру кулі... 3Можу припустити що існують СПЕЦИФІЧНІ стволи (швидше за все снайперських гвинтівок) під які потрібно виготовляти специфічні кулі ( але це все одно один і той же калібр ствол/куля, з просто вищою якістю виконання)
andrijk777 написав:Мілову підходить ця війна. Він звичайно проти війни, але він не хоче щоб вона закінчилась миром. Він хоче щоб вона закінчилась падінням режиму путіна(а те що це може тривати десятиліття - йому пофіг). Очевидно що війна ослабляє режим путіна і він хоче щоб вона продовжувалась. Відповідно він проти Трампа(бо він хоче миру) і за демократів(Байдена). І т.д.
Мілов як опозиціонер (так само як і Алексашенко) хочуть ПОВЕРНУТИСЬ до влади А тому їм не пофіг скільки буде тривати Війна, бо повернутись ЗАВТРА чи через 10 років для людини віком в 50+ - це ДВІ великі різниці.
ЛАД написав:[ В 2003 о вторжении в Кувейт никто и не упоминал. И, кстати, даже не все арабские страны осудили вторжение даже в 1990. Иордания, Йемен, Палестина, Судан, Мавритания и Ливия не стали осуждать иракские действия.
Ирак не выполнил обязаности взятые на себя после того как он деокупировал Кувейт. Ключевая резолюция которая вызывала больше всего вопросов к Ираку это недопуск комиссии по разоружению. Резолюция 1441 (8 ноября 2002 г.): Самый значимый документ этого периода. Она объявила Ирак «существенным нарушителем» своих обязательств по разоружению и предоставила ему «последнюю возможность» выполнить требования ООН. Резолюция вернула в страну международных инспекторов (ЮНМОВИК и МАГАТЭ) для проверки наличия оружия массового уничтожения (ОМУ). Обязанность по разоружению Ираку навязали после агрессии в сторону Ирана и Кувейта, но вместо разоружения Ирак в очередной раз начал вооружаться... с учетом 2 предыдущих агрессий...для чего же он вооружался 3 раз ? Это вся звенья одной цепи: агрессия в сторону Ирана, агрессия в сторону Квейта, поражение, обязательство демилитаризации, милитаризация вопреки взятым обязательствам.
Честно признаюсь, о требованиях разоружения к Ираку после агрессии 1990 не помню. И в период подготовки к вторжению таких обвинений не было. Ссылку не подскажете? Обвинения в создании/хранении ОМП перед войной 2003 были. И были основным аргументом для вторжения в Ирак. При том, что 14 февраля 2003 года Саддам Хусейн подписал указ о запрете ввоза и производства оружия массового поражения. Но эти обвинения не подтвердились, были ложными. И была достаточно скандальная история с обвинениями главных действующих лиц в обмане. Но это уже было не важно, дело было сделано. Если не доверяете русской Вики, то вот цитата из англ.:
По словам президента США Джорджа Буша-младшего и премьер-министра Великобритании Тони Блэра , коалиция стремилась «обезоружить Ирак от оружия массового уничтожения [ОМУ], положить конец поддержке Саддамом Хусейном терроризма и освободить иракский народ»; однако незадолго до начала вторжения инспекционная группа ООН во главе с Хансом Бликсом не обнаружила никаких доказательств существования ОМУ. [ 26 ] [ 27 ] По словам Блэра, причиной стало то, что Ирак не воспользовался «последней возможностью» разоружить себя от предполагаемого ядерного, химического и биологического оружия, которое американские и британские официальные лица назвали непосредственной и недопустимой угрозой миру во всем мире.
budivelnik написав:Мілов як опозиціонер (так само як і Алексашенко) хочуть ПОВЕРНУТИСЬ до влади А тому їм не пофіг скільки буде тривати Війна, бо повернутись ЗАВТРА чи через 10 років для людини віком в 50+ - це ДВІ великі різниці.
Мілову 53. 10 років він може чекати, без проблем. Він ВЖЕ чекає 20 років! Але прихід його(його "друзів") до влади виглядає майже неймовірним. Після смерті Навального у них навіть лідера толкового немає. Немає лідера, немає популярності - результат очевидний. Москалі скоріше виберуть(у випадку смерті путіна) якогось "нейтрального" аніж Мілова.
Йому потрібний ПОВНИЙ крах путіна(і його системи). Тоді у них є хоча б якийсь шанс.