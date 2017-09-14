RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 14:24

  fox767676 написав:
  Xenon написав::mrgreen:

У Зеленського немає карт, у нього є лише одне – Дональд Трамп, – Трамп в інтерв'ю NYT.

https://www.nytimes.com/2026/01/11/us/p ... cript.html


А що не так ?
Запас "карт" у руках Зеленського виснажуеться, а ви не хочете піти "картою" до рук керманича, хоча закликають до цього з усіх прасок. ви навіть не покритикували владу - за випуск 18-22, хоча це теж були карти, яких випустили з рук
а вот Трампа лаєте як реактивний
підозріло

Це він казав у лютому(це прямо в статті написано). Тому як завжди, турбопатріоти або брешуть або перекручують. Зараз він так не думає.
Карти у Зеленського є - десь 9 мільйонів по деяких оцінках. Так, ці карти "виснажуються"(вмирають, калічаться, втікають) але їх ще на довго хватить.
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 14:30

  Vadim_ написав:
  andrijk777 написав:

У мене були випадки, коли я впорався(домовився) з Путіним, а Зеленський не хотів укладати угоду, що мене шокувало. Ви бачили невеликий приклад, сидячи прямо на тому місці. Потім у мене були випадки, коли все було навпаки. Трамп.

на мій погляд , він повія

Не знаю. Повія це зазвичай жінка, а він чоловік.
Але те що він - президент наймогутнішої(в воєнному плані) країни в світі - це факт. Номінально він ТОП1 людина в світі - це факт.
Тому - мене цікавить що він робить для України. Його особисті людські якості - мені якось пофіг.
Ця цитата - правда. Це підтверджується безліччю фактів.
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 14:40


Цікава стаття. Поки ми тут надрочуємо на FPV, США граються з крутішими іграшками.
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 14:55

  sashaqbl написав:

Цікава стаття. Поки ми тут надрочуємо на FPV, США граються з крутішими іграшками.

Та ви ж писали що там все домовлено. Що жодне ПЗРК не було застосоване - значить зрада.
А тут якісь незрозумілі статті про "суперзброю". :D :D

Не вірили що США могли все виконати бездоганно, а тут, прочитавши якусь статейку раптом повірили? Погано що одна стаття(фактично без фактів) так сильно змінює ваші погляди.
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 15:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Сибарит написав:Не существует понятия "калибр пули". Калибр - это характеристика ствола.
1 Не буду настоювати на твердженні що
Можна змінити місцями кулі.. , бо й вони можуть мати крім діаметра ще й різну довжину і спосіб крівлення до гільзи , а тому МОЖЛИВО не зайдуть в ствол
2 Буду настоювати що діаметр ствола (калібр ствола) і діаметр кулі(калібр кулі) - є поняттями тотожними
Просто діаметр ствола на якусь величину більший від діаметру кулі...
3Можу припустити що існують СПЕЦИФІЧНІ стволи (швидше за все снайперських гвинтівок) під які потрібно виготовляти специфічні кулі ( але це все одно один і той же калібр ствол/куля, з просто вищою якістю виконання)
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 15:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Мілову підходить ця війна. Він звичайно проти війни, але він не хоче щоб вона закінчилась миром. Він хоче щоб вона закінчилась падінням режиму путіна(а те що це може тривати десятиліття - йому пофіг).
Очевидно що війна ослабляє режим путіна і він хоче щоб вона продовжувалась.
Відповідно він проти Трампа(бо він хоче миру) і за демократів(Байдена).
І т.д.
Мілов як опозиціонер (так само як і Алексашенко) хочуть ПОВЕРНУТИСЬ до влади
А тому їм не пофіг скільки буде тривати Війна, бо повернутись ЗАВТРА чи через 10 років для людини віком в 50+ - це ДВІ великі різниці.
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 15:18

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:[
В 2003 о вторжении в Кувейт никто и не упоминал.
И, кстати, даже не все арабские страны осудили вторжение даже в 1990. Иордания, Йемен, Палестина, Судан, Мавритания и Ливия не стали осуждать иракские действия.

Ирак не выполнил обязаности взятые на себя после того как он деокупировал Кувейт. Ключевая резолюция которая вызывала больше всего вопросов к Ираку это недопуск комиссии по разоружению. Резолюция 1441 (8 ноября 2002 г.): Самый значимый документ этого периода. Она объявила Ирак «существенным нарушителем» своих обязательств по разоружению и предоставила ему «последнюю возможность» выполнить требования ООН. Резолюция вернула в страну международных инспекторов (ЮНМОВИК и МАГАТЭ) для проверки наличия оружия массового уничтожения (ОМУ).
Обязанность по разоружению Ираку навязали после агрессии в сторону Ирана и Кувейта, но вместо разоружения Ирак в очередной раз начал вооружаться... с учетом 2 предыдущих агрессий...для чего же он вооружался 3 раз ? Это вся звенья одной цепи: агрессия в сторону Ирана, агрессия в сторону Квейта, поражение, обязательство демилитаризации, милитаризация вопреки взятым обязательствам.

Честно признаюсь, о требованиях разоружения к Ираку после агрессии 1990 не помню. И в период подготовки к вторжению таких обвинений не было. Ссылку не подскажете?
Обвинения в создании/хранении ОМП перед войной 2003 были. И были основным аргументом для вторжения в Ирак. При том, что 14 февраля 2003 года Саддам Хусейн подписал указ о запрете ввоза и производства оружия массового поражения. Но эти обвинения не подтвердились, были ложными. И была достаточно скандальная история с обвинениями главных действующих лиц в обмане. Но это уже было не важно, дело было сделано.
Если не доверяете русской Вики, то вот цитата из англ.:
По словам президента США Джорджа Буша-младшего и премьер-министра Великобритании Тони Блэра , коалиция стремилась «обезоружить Ирак от оружия массового уничтожения [ОМУ], положить конец поддержке Саддамом Хусейном терроризма и освободить иракский народ»; однако незадолго до начала вторжения инспекционная группа ООН во главе с Хансом Бликсом не обнаружила никаких доказательств существования ОМУ. [ 26 ] [ 27 ] По словам Блэра, причиной стало то, что Ирак не воспользовался «последней возможностью» разоружить себя от предполагаемого ядерного, химического и биологического оружия, которое американские и британские официальные лица назвали непосредственной и недопустимой угрозой миру во всем мире.
О разоружении вообще ни слова.
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 15:22

  budivelnik написав:Мілов як опозиціонер (так само як і Алексашенко) хочуть ПОВЕРНУТИСЬ до влади
А тому їм не пофіг скільки буде тривати Війна, бо повернутись ЗАВТРА чи через 10 років для людини віком в 50+ - це ДВІ великі різниці.

Мілову 53. 10 років він може чекати, без проблем. Він ВЖЕ чекає 20 років!
Але прихід його(його "друзів") до влади виглядає майже неймовірним. Після смерті Навального у них навіть лідера толкового немає. Немає лідера, немає популярності - результат очевидний. Москалі скоріше виберуть(у випадку смерті путіна) якогось "нейтрального" аніж Мілова.

Йому потрібний ПОВНИЙ крах путіна(і його системи). Тоді у них є хоча б якийсь шанс.
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 15:27

  Vadim_ написав:...........
а верховний головнокоманд... ? де його діти , і діти побратимів з фракції , судів......

2004 року народилась донька Олександра, а 2013-го — син Кирило. Олександра, якій станом на січень 2024 — 19 років, навчається на 2 курсі університету, а Кирило — наразі школяр
https://surl.li/goznzp
Предлагаете призвать мальчишку в 12 лет?
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 15:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Карти у Зеленського є - десь 9 мільйонів по деяких оцінках.


так ці 9 мільйонів картами себе особисто не вважають, максимум як ксенон - когось іншого з тих 9 міліонів. але точно не себе
карти шредингера
