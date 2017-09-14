RSS
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 16:10

  ЛАД написав:О разоружении вообще ни слова.

Есть же текст резолюции, там всё написано.

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие резолюции, в частности свои резолюции 661 (1990) от 6 августа 1990 года, 678 (1990) от 29 ноября
1990 года, 686 (1991) от 2 марта 1991 года, 687 (1991) от 3 апреля 1991 года,
688 (1991) от 5 апреля 1991 года, 707 (1991) от 15 августа 1991 года, 715 (1991)
от 11 октября 1991 года, 986 (1995) от 14 апреля 1995 года и 1284 (1999) от
17 декабря 1999 года, и на все соответствующие заявления своего Председателя,
ссылаясь также на свою резолюцию 1382 (2001) от 29 ноября 2001 года и
напоминая о своем намерении полностью осуществить ее,
признавая угрозу, которую представляют собой невыполнение Ираком резолюций Совета и распространение оружия массового уничтожения и ракет
большой дальности для международного мира и безопасности.

"выражая сожаление по поводу того факта, что Ирак не предоставил точной, полной, окончательной и всеобъемлющей информации, как требовалось
резолюцией 687 (1991), обо всех аспектах его программ разработки оружия
массового уничтожения и баллистических ракет дальностью свыше 150 км и о
всех запасах такого оружия, его компонентах и производственных объектах и
местоположениях, а также всех других ядерных программ, в том числе тех, которые, по его утверждению, осуществляются в целях, не связанных с материалами, которые могут быть использованы для производства ядерного оружия, "


Позиция США и союзников: Они утверждали, что Резолюция 687 лишь «приостановила» боевые действия 1991 года. Раз Ирак нарушил условия разоружения (пункты об ОМУ и инспекциях), то действие мандата на применение силы (Резолюция 678 от 1990 года) автоматически возобновляется.
Позиция противников войны (Франция, Россия, Китай): Они настаивали, что только новая резолюция СБ ООН может санкционировать применение силы, а Резолюция 687 не давала права на автоматическое вторжение.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1279
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 16:24

alex_dvornichenko В это движухе даже Украина со своей кольчугой замазалась, несмотря на эмбарго на поставку вооружения в Ирак.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1279
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 16:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Сибарит написав:Когда-то был принят стандарт диаметра сигареты 0.3", чтобы в случае войны перевести табачные фабрики на выпуск патронов :)
Ага, і ширина дороги визначалась шириною між колесами повозки римського легіонера, а ширина російської колії ширша від європейської на пеніс петра1....

Я про інше
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27732
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 16:46

ресурсу нема

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:
ні
якщо це вважати "картами" то в рф їх в 10 разів більше і такі "карти" є в будь-якої третьосортної країни, а може і мексиканських наркокартелів
але вони чомусь не ставлять за мету перемоглти США чи рф

Та ні. Карта "населення в 35 млн." мало у кого є. Так, у РФ вона є, тому вони і напали. :D
У мексиканських наркокартелів немає цього, тому вони і не ставлять таку мету.
Я не розумію ваших аргументів.

*Окрім населення ще потрібна зброя(або гроші). Або власна(РФ) або допомога інших країн(Україна).

що за маячня про картелі? якого ресуру в них нема? яку мету?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 12 січ, 2026 16:47, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42070
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1624 раз.
Подякували: 2872 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 16:47

  alex_dvornichenko написав:alex_dvornichenko В это движухе даже Украина со своей кольчугой замазалась, несмотря на эмбарго на поставку вооружения в Ирак.

Злые языки сейчас говорят, что продажу кольчуг выполнил кто-то из окружения Медведчука(на тот момент он был главой АП), чтобы подставить Кучму
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13091
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 16:53

  pesikot написав:
  alex_dvornichenko написав:alex_dvornichenko В это движухе даже Украина со своей кольчугой замазалась, несмотря на эмбарго на поставку вооружения в Ирак.

Злые языки сейчас говорят, что продажу кольчуг выполнил кто-то из окружения Медведчука(на тот момент он был главой АП), чтобы подставить Кучму

Бог его знает, когда свечку не держал можно жонглировать любыми теориями.
Вроде как тот что курировал сделку - Валерий Малев, в разгар скандала погиб в автокатастрофе, что намекает на шпионские страсти.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Пон 12 січ, 2026 16:58, всього редагувалось 1 раз.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1279
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 16:57

хто кому

  alex_dvornichenko написав:alex_dvornichenko В это движухе даже Украина со своей кольчугой замазалась, несмотря на эмбарго на поставку вооружения в Ирак.

це хто кому відповідає?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42070
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1624 раз.
Подякували: 2872 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 16:59

  flyman написав:
  alex_dvornichenko написав:alex_dvornichenko В это движухе даже Украина со своей кольчугой замазалась, несмотря на эмбарго на поставку вооружения в Ирак.

це хто кому відповідає?

Сам себя дополняю. ЧТо бы не писалось "отредактировал 100500 раз".
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1279
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
