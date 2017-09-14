Злые языки сейчас говорят, что продажу кольчуг выполнил кто-то из окружения Медведчука(на тот момент он был главой АП), чтобы подставить Кучму
Додано: Пон 12 січ, 2026 16:47
Додано: Пон 12 січ, 2026 16:53
Бог его знает, когда свечку не держал можно жонглировать любыми теориями.
Вроде как тот что курировал сделку - Валерий Малев, в разгар скандала погиб в автокатастрофе, что намекает на шпионские страсти.
Додано: Пон 12 січ, 2026 16:57
хто кому
Додано: Пон 12 січ, 2026 16:59
Додано: Пон 12 січ, 2026 17:11
Переборщив малость. Вже виправив.
Могли б. Але навіщо їм це?
Для чого це(агресію) робить путін? Для вєлічія. Гітлер? Для велічія. І т.д.
Для чого це(продовження війни) робить Зеленський? По великому рахунку також для велічія. Бо якщо просто підписати мир, як наприклад зробили фіни, то велічія не буде. Ніхто сьогодні не знає президента Фінляндії, який просидів 5 років(по-моєму) в тюрмі заради Фінляндії.
А якщо тягнути - то може бути всяко. Може путін вмерти і РФ залишить територію України. Може таке бути? Може. Ну і очевидно Зе отримає вєлічіє, як герой, який героїчно відстояв Україну. Ось Зе на це надіється по-моєму.
А навіщо це "мексиканським картелям" я не розумію. Шанси на велічіє у них мізерні, а бабло на цьому не піднімеш.
Додано: Пон 12 січ, 2026 17:19
alex_dvornichenko
В 1991 США були повелителями світу цього і могли робити що хотіли.
Ось вони і робили що хотіли.
Додано: Пон 12 січ, 2026 17:23
во первых в 1991 была резолюция ООН, а не США делали что хотели, во вторых всё сделано правильно. Такую бы решительность ООН и США в наше время и история могла пойти по другому пути.
Додано: Пон 12 січ, 2026 17:30
Бо така політична культура(чи її відсутність) в Україні - "або пан або пропав"
опоненти би його намагалися з'їсти навіть якщо б він всього пару сіл на донбасі втратив
якщо б цей рух з єворінтеграцйним кандидатством був як компенсація територальних втрат щоб спонукати Україну дл компромісів, то це б можно було б вітати
вле,нажаль, схоже що навпаки - морковка перед носом віслючка що йде по мінному полю
наручування карт для Трампа не спрацює
Це якби флаймен, пройшов би якісь тренінги, підфарбував сівішку, і сказав би що він тепер коштує не 5, а 15 куо щомісяця. Може філіпінка би і повіриа, але справжній бізнес би висловив секпсис
Додано: Пон 12 січ, 2026 17:40
Та була. Ви думаєте СРСР(чи Китай) в 1991 році міг щось заперечити США?
Правильно чи не правильно - не знаю. Тепер, після нашої війни, я трохи по-іншому дивлюсь на такі історичні події. Як мінімум треба вникати глибоко, а не поверхнево. Я не хочу.
Додано: Пон 12 січ, 2026 17:48
подхожу к віводу ,может и не верному,какая разница какого они цвета, они все одинаковіе, европа всралася (як прибалтив взяли) шо рф абидится а наші аби пи.дити і побільше а потим хоть трава не расти
